Boca: de ser la obsesión de Riquelme a querer irse por no ser tenido en cuenta + Agregar ámbito en









El jugador chileno, que no jugó en todo 2026 por problemas físicos, reconoció que podría regresar al club trasandino, aunque Boca solo aceptaría una salida por venta definitiva.

Boca: de ser la obsesión de Riquelme a querer irse por no ser tenido en cuenta

El futuro de Carlos Palacios en Boca quedó nuevamente en duda luego de que el propio futbolista chileno dejara abierta la posibilidad de regresar a Colo-Colo en este mercado de pases. El volante ofensivo, que no tuvo minutos oficiales durante todo 2026, habló al arribar a Chile y fue consultado por un posible retorno al “Cacique”, club en el que jugó entre 2023 y 2024 antes de llegar al “Xeneize”.

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“Depende del club. No sé si me quieren de verdad, no tengo idea. Tengo contrato en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. Siempre las puertas van a estar abiertas para todos”, expresó Palacios, en medio de las versiones sobre su continuidad. Además, el chileno remarcó su deseo de volver en algún momento a Colo-Colo: “Siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se dará; y si no, más adelante. Que voy a volver en algún momento, voy a volver”.

Más allá del guiño público del jugador, la postura de Boca sería firme: el club no contempla una salida a préstamo y solo escucharía ofertas por una venta definitiva, con la intención de recuperar una cifra cercana a los cinco millones de dólares que invirtió por su pase.

El momento irregular de Palacios en Boca Palacios atraviesa un ciclo irregular en Boca, marcado por lesiones, poca continuidad y algunas situaciones extrafutbolísticas que lo alejaron de la consideración principal. En el inicio de la pretemporada sufrió una sinovitis en la rodilla derecha, luego fue operado a fines de febrero y necesitó alrededor de dos meses de recuperación.

Su último partido oficial fue el 7 de diciembre de 2025, ante Racing, por la semifinal del Torneo Apertura. Desde entonces no volvió a jugar y quedó relegado en un plantel que todavía espera definiciones importantes para el segundo semestre.

Desde su llegada al club de la Ribera, Palacios disputó 36 partidos, convirtió tres goles y repartió cuatro asistencias, números que quedaron por debajo de las expectativas generadas al momento de su incorporación.