Boca recibe en la Bombonera a Millonarios con Falcao en el equipo: la millonaria cifra en dólares que suma cada plantel

La próxima semana el Xeneize jugará contra el equipo colombiano en un partido homenaje a Miguel Ángel Russo.

La gran inversión de Boca para el plantel muestra su compromiso por pelear a la par de los mejores de América del Sur.

La próxima semana, Boca Juniors recibirá a Millonarios de Colombia en un amistoso especial que se jugará en La Bombonera . El partido, que marcará el inicio de la preparación del Xeneize para la Copa Libertadores 2026 , tiene un sabor especial por la presencia de Radamel Falcao García .

El jugador es uno de los máximos goleadores de la historia de la selección colombiana y se une nuevamente al equipo bogotano después de su paso en 2024 y 2025.

Sin embargo, el encuentro no solo será una oportunidad para ver al Tigre en las canchas, sino también un homenaje a Miguel Ángel Russo , el técnico fallecido en octubre pasado que dejó una huella imborrable en ambos conjuntos deportivos.

Boca jugará su primer amistoso el miércoles 14 de enero a las 19:00 en La Bombonera frente a Millonarios de Colombia , un partido que servirá como homenaje a Miguel Ángel Russo a través de la entrega de la "Copa Miguel Ángel Russo" . El duelo será más que emotivo porque recordará la trayectoria del entrenador en ambos clubes.

Con respecto a la preparación de los equipos, el Xeneize se presenta como el favorito debido al nivel de su plantel , que tuvo un semestre de éxitos bajo la dirección de Claudio Úbeda . El equipo se encuentra de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores , lo que hace que sea aún más importante para calibrar su rendimiento.

Por otro lado, Millonarios llegará a Buenos Aires con la emoción de ver el regreso de Falcao García, quien se unirá por un periodo corto, buscando su última oportunidad para brillar antes del Mundial 2026.

falcao.jpg

Valor en dólares del plantel de Boca

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor total del plantel de Boca se encuentra cerca de los 114 millones de dólares, una cifra que lo coloca como uno de los equipos más valiosos de América del Sur.

Entre los jugadores, algunos de los de mayor cotización son Exequiel Zeballos, que se estima en 8.18 millones de dólares, seguido por Miguel Merentiel y Lautaro Di Lollo, quienes tienen una tasación de 7 millones de dólares cada uno.

boca

Con Falcao, la cifra en dólares del plantel de Millonarios

El plantel de Millonarios de Colombia, aunque con un valor considerablemente menor que el de Boca, también cuenta con jugadores de calidad y tiene la presencia de un líder indiscutido como Radamel Falcao.

falcao garcia

El equipo fue valorado en unos 15.8 millones de dólares según Transfermarkt y tiene piezas claves como Andrés Llinás y Nicolás Arévalo que, con un precio de 1.64 millones y 1.17 millones de dólares respectivamente, son fundamentales para el esquema de juego.

La incorporación del delantero de 40 años aumenta el valor, ya que con su gran experiencia internacional, podría aportar no solo en la cancha, sino también en el crecimiento del club a nivel comercial y de imagen.