La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus 47 equipos clasificados. Por la noche del lunes, Nacional Potosí, de Bolivia, consiguió el último cupo al consagrarse campeón de la Copa Paceña y accedió a la Fase Previa.
23 de diciembre 2025 - 11:27
Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026: todos los detalles de las fases previas, sorteo y bombos
Ya se definieron todos los equipos que participarán en todas las fases del máximo torneo continental de Sudamérica el año próximo.
De esta manera, ya no hay vacantes disponibles para la Copa Libertadores 2026. Antes de Nacional Potosí, fue Corinthians quien había conseguido su acceso tras ganar la Copa de Brasil. Cabe recordar que el sorteo de la fase de grupos será la semana del 18 de marzo.
Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026:
- Argentina: Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Argentinos, Lanús y Estudiantes.
- Bolivia: Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.
- Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians.
- Chile: Coquimbo, U. Católica, O’Higgins y Huachipato.
- Colombia: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y DIM.
- Ecuador: Independiente del Valle, LDU Quito, U. Católica y Barcelona.
- Paraguay: Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní.
- Perú: Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal.
- Uruguay: Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud.
- Venezuela: U. Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira.
Los cruces de la Fase Previa:
Fase 1:
- The Strongest vs. Deportivo Táchira
- Juventud vs. Univ. Católica
- 2 de Mayo vs. Alianza Lima
Fase 2:
- Ganador Fase 1 (E2) vs. Guaraní
- Ganador Fase 1 (E1) vs. Deportes Tolima
- Ganador Fase 1 (E3) vs. Sporting Cristal
- Barcelona vs. Argentinos Juniors
- Nacional Potosí vs. Botafogo
- Carabobo vs. Huachipato
- O’Higgins vs. Bahia
- Liverpool vs. Independiente Medellín
Fase 3:
- Ganador C1 vs. Ganador C8
- Ganador C2 vs. Ganador C7
- Ganador C3 vs. Ganador C6
- Ganador C4 vs. Ganador C5
Los bombos para el sorteo de la Fase de Grupos:
Bombo 1:
- Flamengo (campeón)
- Palmeiras (1)
- Boca (4)
- Peñarol (5)
- Nacional (8)
- Liga de Quito (10)
- Fluminense (11)
- Independiente del Valle (16)
Bombo 2:
- Libertad (17)
- Estutudiantes (18)
- Cerro Porteño (20)
- Lanús (21)
- Corinthians (22)
- Bolívar (23)
- Cruzeiro (29)
- Universitario (32)
Bombo 3:
- Junior (34)
- U. Católica de Chile (35)
- Rosario Central (48)
- Independiente Santa Fe (53)
- Always Ready (64)
- Coquimbo (82)
- D. La Guaira (114)
- Cusco (142)
Bombo 4:
- Universidad Central (179)
- Platense (223)
- Independiente Rivadavia (sin ranking)
- Mirassol (sin ranking)
- Repechaje 1
- Repechaje 2
- Repechaje 3
- Repechaje 4
El calendario completo de la Copa Libertadores 2026:
- Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero
- Fase 1 (vuelta): semana siguiente
- Fase 2: del 17 al 26 de febrero (acá debuta Argentinos Juniors)
- Fase 3: del 3 al 12 de marzo
- Sorteo de grupos: semana del 18 de marzo
- Fase de grupos:
- Fecha 1: 7 de abril
- Fecha 2: 14–16 de abril
- Fecha 3: 28–30 de abril
- Fecha 4: 5–7 de mayo
- Fecha 5: 19–21 de mayo
- Fecha 6: 26–28 de mayo
- Sorteo de octavos: semana del 6 de junio
- Octavos: 11–20 de agosto
- Cuartos: 8–17 de septiembre
- Semifinales: 14–22 de octubre
- FINAL: 28 DE NOVIEMBRE
