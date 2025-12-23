Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026: todos los detalles de las fases previas, sorteo y bombos + Seguir en









Ya se definieron todos los equipos que participarán en todas las fases del máximo torneo continental de Sudamérica el año próximo.

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus 47 equipos clasificados. Por la noche del lunes, Nacional Potosí, de Bolivia, consiguió el último cupo al consagrarse campeón de la Copa Paceña y accedió a la Fase Previa.

De esta manera, ya no hay vacantes disponibles para la Copa Libertadores 2026. Antes de Nacional Potosí, fue Corinthians quien había conseguido su acceso tras ganar la Copa de Brasil. Cabe recordar que el sorteo de la fase de grupos será la semana del 18 de marzo.

Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026: Argentina: Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Argentinos, Lanús y Estudiantes.

Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Argentinos, Lanús y Estudiantes. Bolivia: Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.

Always Ready, The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí. Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians.

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense y Corinthians. Chile: Coquimbo, U. Católica, O’Higgins y Huachipato.

Coquimbo, U. Católica, O’Higgins y Huachipato. Colombia: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y DIM.

Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior y DIM. Ecuador: Independiente del Valle, LDU Quito, U. Católica y Barcelona.

Independiente del Valle, LDU Quito, U. Católica y Barcelona. Paraguay: Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní.

Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní. Perú: Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal. Uruguay: Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud.

Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud. Venezuela: U. Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira. Los cruces de la Fase Previa: Fase 1:

The Strongest vs. Deportivo Táchira

Juventud vs. Univ. Católica

2 de Mayo vs. Alianza Lima Fase 2:

Ganador Fase 1 (E2) vs. Guaraní

Ganador Fase 1 (E1) vs. Deportes Tolima

Ganador Fase 1 (E3) vs. Sporting Cristal

Barcelona vs. Argentinos Juniors

Nacional Potosí vs. Botafogo

Carabobo vs. Huachipato

O’Higgins vs. Bahia

Liverpool vs. Independiente Medellín Fase 3:

Ganador C1 vs. Ganador C8

Ganador C2 vs. Ganador C7

Ganador C3 vs. Ganador C6

Ganador C4 vs. Ganador C5 image Los bombos para el sorteo de la Fase de Grupos: Bombo 1: Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16) Bombo 2: Libertad (17)

Estutudiantes (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario (32) Bombo 3: Junior (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

D. La Guaira (114)

Cusco (142) Bombo 4: Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Repechaje 1

Repechaje 2

Repechaje 3

Repechaje 4 El calendario completo de la Copa Libertadores 2026: Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero

Fase 1 (vuelta): semana siguiente

Fase 2: del 17 al 26 de febrero (acá debuta Argentinos Juniors)

Fase 3: del 3 al 12 de marzo

Sorteo de grupos: semana del 18 de marzo

Fase de grupos:

Fecha 1: 7 de abril

Fecha 2: 14–16 de abril

Fecha 3: 28–30 de abril

Fecha 4: 5–7 de mayo

Fecha 5: 19–21 de mayo

Fecha 6: 26–28 de mayo

Sorteo de octavos: semana del 6 de junio

Octavos: 11–20 de agosto

Cuartos: 8–17 de septiembre

Semifinales: 14–22 de octubre

FINAL: 28 DE NOVIEMBRE