Uno por uno, todos los lesionados de Boca: cómo están y cuándo podrían volver a jugar

Los problemas físicos limitan a Boca en el arranque del 2026 y Úbeda sigue sumando bajas. Repasá cómo es la situación de cada uno de los siete jugdores lesionados.

Las lesiones están siendo un dolor de cabeza para Boca en este arranque del 2026. En total, ya son siete los futbolistas con molestias físicas del plantel que no están en condiciones de jugar. El último de ellos en sufrir una lesión fue Lucas Janson.

Todos se perdieron la derrota con Estudiantes, donde como consecuencia Claudio Úbeda hizo debutar a varios juveniles (Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini, Leonel Flores y Tomás Aranda). La mayoría de los jugadores en la enfermería todavía tienen un tiempo considerable más de recuperación.

¿Quiénes son los lesionados en Boca y cómo está su situación? Edinson Cavani: arrastra una lumbalgia que no le permitió entrenarse con normalidad durante la pretemporada. No participó en los amistosos ni en los dos partidos por el Apertura. Lo exigirán para ver si puede ser citado en la próxima fecha contra Newell's. De todas formas, su evolución es un día a día.

Miguel Merentiel: sufrió un desgarro en el gemelo derecho en el amistoso frente a Olimpia disputado en San Nicolás. Su tiempo de recuperación de al menos tres semanas, por lo que también quedará fuera de las próximas tres fechas aproximadamente.

Milton Giménez: arrastra una pubalgia hace varios meses. Existe la posibilidad que sea intervenido quirúrgicamente para acelerar los plazos de su recuperación ya que el tratamiento que viene realizando no está teniendo los resultados esperados. Si esto sucede, estaría al menos un mes y medio fuera de los terrenos de juego.

Lucas Janson: Con la delantera sin variantes de renombre, a pocas horas del duelo ante Estudiantes se confirmó que padeció una desgarro grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. Tendrá varias semanas de recuperación. Alan Velasco: Fue titular en el debut del Apertura, pero sufrió una distensión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Esto lo marginará de las canchas durante los próximos 40 o 50 días. Carlos Palacios: todavía no vio minutos en este 2026 a causa de una sinovitis en su rodilla derecha. El cuerpo médico del club evalúa día a día su estado y todavía no hay una fecha estimada para su regreso. Rodrigo Battaglia: sufre una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles y en las próximas horas será operado. La recuperación lo mantendrá fuera de las canchas durante todo el primer semestre del año, alrededor de seis o siete meses.