29 de enero 2026 - 10:34

¿Gritó un gol de Estudiantes contra Boca? La reacción de Ascacibar que generó polémica en las redes

Las cámaras captaron al flamante refuerzo de Boca donde se ve que se le escapa un grito de gol de su reciente exequipo contra su nuevo.

¿Gritó un gol de Estudiantes contra Boca? La reacción de Ascacibar que da mucho que hablar en las redes

¿Gritó un gol de Estudiantes contra Boca? La reacción de Ascacibar que da mucho que hablar en las redes

La victoria de Estudiantes sobre Boca este miércoles por la noche no solo dejó tela para cortar en lo deportivo, sino también en lo simbólico por la presencia de Santiago Ascacíbar.

El "Ruso", cuya salida del club platense hacia el "Xeneize" sacudió el mercado en las últimas horas, estuvo en uno de los palcos del Estadio UNO observando a su nuevo equipo enfrentarse, precisamente, a sus antiguos compañeros.

El mediocampista compartió la velada junto a Miguel Merentiel, y su reacción durante el primer tanto del encuentro se volvió viral.

Cuando el defensor central Núñez puso el 1-0 para el "Pincha" antes de los 30 minutos de juego tras una jugada de pelota parada, las cámaras de ESPN captaron un gesto instintivo del volante: en las imágenes se percibe cómo al ahora jugador de Boca parece escapársele el grito de gol por el tanto de su exequipo, evidenciando que el sentido de pertenencia con el club de La Plata sigue a flor de piel.

