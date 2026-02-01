Hoy se celebran los Premios Grammy 2026, la noche más importante de la industria musical, con una lista de nominados que refleja el pulso actual del pop, el rap, el rock y los géneros latinos. Artistas consagrados y nuevas figuras compiten en categorías clave que anticipan una gala marcada por la diversidad sonora y el cruce de estilos.
Premios Grammy 2026: la lista completa de los nominados por categoría
La 68ª edición de los Grammy reúne a las principales figuras de la música global, con Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga al frente de las nominaciones en una gala marcada por la diversidad de estilos.
-
Premios Grammy 2026: cómo y dónde ver la ceremonia dedicada a los mejor de la música
-
Bruno Mars actuará en los premios Grammy 2026: se une a una lista de artistas que incluye a Lady Gaga y Justin Bieber
Las nominaciones vuelven a ubicar a Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Billie Eilish entre los nombres más repetidos, tanto en los rubros generales como en categorías específicas. A la vez, emergen con fuerza artistas como Doechii, Leon Thomas y Chappell Roan, que consolidan su lugar en la escena global con múltiples menciones.
En el plano latino y urbano, la presencia es contundente: producciones de Karol G, Rauw Alejandro, Nicki Nicole, Trueno y Feid compiten en álbumes y performances, mientras que figuras históricas como Fito Páez, Rubén Blades y Gloria Estefan vuelven a decir presente. El listado completo confirma un año atravesado por la experimentación, el peso autoral y la expansión de la música en español.
La cobertura de la gala comenzará a las 21 con un pre-show especial de una hora, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora en vivo desde Los Ángeles, mientras que a las 22 se iniciará la transmisión de la ceremonia principal desde el Crypto.com Arena; una vez finalizado el evento, la gala quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.
Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026
A continuación, el detalle completo de los artistas, canciones y álbumes nominados en cada una de las categorías de los Premios Grammy 2026.
Grabación del Año (Record of the Year)
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “Wildflower” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
Álbum del Año (Album of the Year)
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Canción del Año (Song of the Year)
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Anxiety” – Doechii
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Wildflower” – Billie Eilish
Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año, No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año, No Clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor Interpretación Pop Solista
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden” – HUNTR/X
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar
Mejor Álbum Vocal Pop
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor Grabación Dance/Electrónica
- “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
- “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- “Space Invader” — Kaytranada
- “Voltage” — Skrillex
- “End of Summer” — Tame Impala
Mejor Grabación Dance Pop
- “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
- “Abracadabra” — Lady Gaga
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “Just Keep Watching” – F1 The Movie
- “Illegal” – PinkPantheress
Mejor Álbum Dance/Electrónico
- Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F* U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex
Mejor Interpretación de Rock
- “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Mirtazapine” — Hayley Williams
- “Changes (Live…)” — Yungblud con Nuno Bettencourt
Mejor Interpretación Metal
- “Night Terror” — Dream Theater
- “Lachryma” — Ghost
- “Emergence” — Sleep Token
- “Soft Spine” — Spiritbox
- “Birds” — Turnstile
Mejor Canción de Rock
- “As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails
- “Caramel” – Sleep Token
- “Glum” – Hayley Williams
- “Never Enough” – Turnstile
- “Zombie” – Yungblud
Mejor Álbum de Rock
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile
- Idols — Yungblud
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Bon Iver
- The Cure
- Turnstile
- Wet Leg
- Hayley Williams
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Álbum de Pop Latino
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- Cancionera — Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel
Con esta nómina, los Premios Grammy 2026 vuelven a reflejar la amplitud y diversidad de la música actual, con artistas consagrados y nuevas figuras que competirán por los gramófonos dorados en una de las galas más esperadas del año.
- Temas
- Premios Grammy
- Música
Dejá tu comentario