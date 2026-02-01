Premios Grammy 2026: la lista completa de los nominados por categoría + Seguir en









La 68ª edición de los Grammy reúne a las principales figuras de la música global, con Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga al frente de las nominaciones en una gala marcada por la diversidad de estilos.

Hoy se celebran los Premios Grammy 2026, la noche más importante de la industria musical, con una lista de nominados que refleja el pulso actual del pop, el rap, el rock y los géneros latinos. Artistas consagrados y nuevas figuras compiten en categorías clave que anticipan una gala marcada por la diversidad sonora y el cruce de estilos.

Las nominaciones vuelven a ubicar a Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Billie Eilish entre los nombres más repetidos, tanto en los rubros generales como en categorías específicas. A la vez, emergen con fuerza artistas como Doechii, Leon Thomas y Chappell Roan, que consolidan su lugar en la escena global con múltiples menciones.

En el plano latino y urbano, la presencia es contundente: producciones de Karol G, Rauw Alejandro, Nicki Nicole, Trueno y Feid compiten en álbumes y performances, mientras que figuras históricas como Fito Páez, Rubén Blades y Gloria Estefan vuelven a decir presente. El listado completo confirma un año atravesado por la experimentación, el peso autoral y la expansión de la música en español.

Grammy Latinos.jpg La cobertura de la gala comenzará a las 21 con un pre-show especial de una hora, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora en vivo desde Los Ángeles, mientras que a las 22 se iniciará la transmisión de la ceremonia principal desde el Crypto.com Arena; una vez finalizado el evento, la gala quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.

Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026 A continuación, el detalle completo de los artistas, canciones y álbumes nominados en cada una de las categorías de los Premios Grammy 2026.

Grabación del Año (Record of the Year) “DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar con SZA

“The Subway” – Chappell Roan Álbum del Año (Album of the Year) Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, the Creator Canción del Año (Song of the Year) “Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” – KPop Demon Hunters

“Luther” – Kendrick Lamar con SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Wildflower” – Billie Eilish Mejor Nuevo Artista (Best New Artist) Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young Productor del Año, No Clásico Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave Compositor del Año, No Clásico Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz Mejor Interpretación Pop Solista “Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden” – HUNTR/X

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar Mejor Álbum Vocal Pop Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims Mejor Grabación Dance/Electrónica “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak

“Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax

“Space Invader” — Kaytranada

“Voltage” — Skrillex

“End of Summer” — Tame Impala Mejor Grabación Dance Pop “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco

“Abracadabra” — Lady Gaga

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching” – F1 The Movie

“Illegal” – PinkPantheress Mejor Álbum Dance/Electrónico Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F* U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex Mejor Interpretación de Rock “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers

“The Emptiness Machine” — Linkin Park

“Never Enough” — Turnstile

“Mirtazapine” — Hayley Williams

“Changes (Live…)” — Yungblud con Nuno Bettencourt Mejor Interpretación Metal “Night Terror” — Dream Theater

“Lachryma” — Ghost

“Emergence” — Sleep Token

“Soft Spine” — Spiritbox

“Birds” — Turnstile Mejor Canción de Rock “As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails

“Caramel” – Sleep Token

“Glum” – Hayley Williams

“Never Enough” – Turnstile

“Zombie” – Yungblud Mejor Álbum de Rock Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Never Enough — Turnstile

Idols — Yungblud Mejor Interpretación de Música Alternativa Bon Iver

The Cure

Turnstile

Wet Leg

Hayley Williams Mejor Álbum de Música Alternativa Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams Mejor Álbum de Pop Latino Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — Karol G

Cancionera — Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz Mejor Álbum de Música Urbana DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel Con esta nómina, los Premios Grammy 2026 vuelven a reflejar la amplitud y diversidad de la música actual, con artistas consagrados y nuevas figuras que competirán por los gramófonos dorados en una de las galas más esperadas del año.