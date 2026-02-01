SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de febrero 2026 - 15:17

Premios Grammy 2026: la lista completa de los nominados por categoría

La 68ª edición de los Grammy reúne a las principales figuras de la música global, con Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga al frente de las nominaciones en una gala marcada por la diversidad de estilos.

Grammy.jpg

Hoy se celebran los Premios Grammy 2026, la noche más importante de la industria musical, con una lista de nominados que refleja el pulso actual del pop, el rap, el rock y los géneros latinos. Artistas consagrados y nuevas figuras compiten en categorías clave que anticipan una gala marcada por la diversidad sonora y el cruce de estilos.

Las nominaciones vuelven a ubicar a Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Billie Eilish entre los nombres más repetidos, tanto en los rubros generales como en categorías específicas. A la vez, emergen con fuerza artistas como Doechii, Leon Thomas y Chappell Roan, que consolidan su lugar en la escena global con múltiples menciones.

Informate más

En el plano latino y urbano, la presencia es contundente: producciones de Karol G, Rauw Alejandro, Nicki Nicole, Trueno y Feid compiten en álbumes y performances, mientras que figuras históricas como Fito Páez, Rubén Blades y Gloria Estefan vuelven a decir presente. El listado completo confirma un año atravesado por la experimentación, el peso autoral y la expansión de la música en español.

Grammy Latinos.jpg

La cobertura de la gala comenzará a las 21 con un pre-show especial de una hora, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora en vivo desde Los Ángeles, mientras que a las 22 se iniciará la transmisión de la ceremonia principal desde el Crypto.com Arena; una vez finalizado el evento, la gala quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.

Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026

A continuación, el detalle completo de los artistas, canciones y álbumes nominados en cada una de las categorías de los Premios Grammy 2026.

Grabación del Año (Record of the Year)

  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “Wildflower” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
  • “The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año (Album of the Year)

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año (Song of the Year)

  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Anxiety” – Doechii
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Wildflower” – Billie Eilish

Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del Año, No Clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • “Golden” – HUNTR/X
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop

  • “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga
  • “Midnight Sun” – Zara Larsson
  • “Just Keep Watching” – F1 The Movie
  • “Illegal” – PinkPantheress

Mejor Álbum Dance/Electrónico

  • Eusexua — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F* U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex

Mejor Interpretación de Rock

  • “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
  • “The Emptiness Machine” — Linkin Park
  • “Never Enough” — Turnstile
  • “Mirtazapine” — Hayley Williams
  • “Changes (Live…)” — Yungblud con Nuno Bettencourt

Mejor Interpretación Metal

  • “Night Terror” — Dream Theater
  • “Lachryma” — Ghost
  • “Emergence” — Sleep Token
  • “Soft Spine” — Spiritbox
  • “Birds” — Turnstile

Mejor Canción de Rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails
  • “Caramel” – Sleep Token
  • “Glum” – Hayley Williams
  • “Never Enough” – Turnstile
  • “Zombie” – Yungblud

Mejor Álbum de Rock

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile
  • Idols — Yungblud

Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Bon Iver
  • The Cure
  • Turnstile
  • Wet Leg
  • Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum de Pop Latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Con esta nómina, los Premios Grammy 2026 vuelven a reflejar la amplitud y diversidad de la música actual, con artistas consagrados y nuevas figuras que competirán por los gramófonos dorados en una de las galas más esperadas del año.

