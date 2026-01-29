Verón, desafiante tras el pasillo a Estudiantes: "¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte?" + Seguir en









El presidente del club platense volvió a salir al cruce luego del triunfo ante Boca y se quejó de la repercusión que tuvo el pasillo a su equipo porque los jugadores rivales no aplaudieron.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, publicó una picante historia en sus redes sociales luego del pasillo que le hizo Boca a los jugadores del “Pincha” por su título en el Torneo Clausura: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte?”.

El posteo de la “Brujita" se dio este jueves por la mañana, varias horas después del partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el mismo, el ídolo del “Pincha” se cuestionó: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… Raro”.

image Esta crítica de Verón se debe a que los jugadores de Boca solo hicieron el pasillo aunque no aplaudieron y va de la mano con lo que ocurrió en los octavos de final del Torneo Clausura, cuando los de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga, lo que derivó en la suspensión de los futbolistas del “Pincha”, aunque finalmente hubo amnistía antes del inicio del Torneo Apertura.

Durante aquel episodio se dio un hecho realmente insólito, ya que la AFA inventó un PDF con un supuesto protocolo de pasillos, aunque en los detalles del mismo se podía comprobar que había sido creado durante el partido ante Rosario Central, lo que desató una enorme polémica.

El partido entre Estudiantes de La Plata y Boca terminó en triunfo por 2-1 para el “Pincha”.