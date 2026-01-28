Juan Román Riquelme lanzó una frase que encendió la ilusión en Boca: "Este año vamos a ganar todo" + Seguir en









El presidente xeneize expresó su optimismo tras la presentación de los refuerzos, en un clima distendido y fuera del protocolo, y volvió a quedar en el centro de la escena por una declaración que se viralizó entre los hinchas.

Juan Román Riquelme: “Este año vamos a ganar todo”

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, volvió a marcar el pulso del presente del club con una frase tan directa como ambiciosa: “Este año vamos a ganar todo”. El mensaje, pronunciado sin formalidades, reflejó la confianza en el nuevo proyecto futbolístico y reavivó la ilusión de los hinchas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La declaración se dio luego de la presentación de los refuerzos, en un contexto relajado y lejos del protocolo habitual. Sin atriles ni discursos preparados, Riquelme se movió con naturalidad mientras los nuevos jugadores se probaban la indumentaria oficial, dejando ver un clima de optimismo puertas adentro.

En ese marco, el presidente se cruzó con Alexis Dassie, periodista partidario e hincha del club, con quien mantiene desde hace años un vínculo cercano dentro del llamado Mundo Boca. Entre bromas y comentarios espontáneos, Román habló sobre cómo les quedaban las camisetas a los refuerzos y aceptó sacarse fotos, reforzando una escena de cercanía.

Embed ️JUAN ROMÁN RIQUELME:



"Este año VAMOS A GANAR TODO".pic.twitter.com/pHloaTldtT — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 28, 2026 El momento tuvo un condimento especial cuando Riquelme le regaló una camiseta de Boca con la número 10, se la firmó y le pidió que no se la sacara. La secuencia despertó aplausos y sonrisas entre los presentes y volvió a exhibir el estilo personal del dirigente, basado en el contacto directo y los gestos simbólicos.

Fue en ese clima distendido cuando llegó la frase que rápidamente se viralizó. Con la Copa Libertadores como gran objetivo de la temporada, Riquelme no apeló a un discurso elaborado, sino a una expresión de convicción que sintetizó el optimismo con el que observa el futuro inmediato del club y el mensaje que busca transmitir en este nuevo ciclo de Boca Juniors.