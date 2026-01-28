Boca deberá hacerle el pasillo a Estudiantes de La Plata + Seguir en









El equipo de La Ribera cumplirá con el reglamento de la AFA tras la consagración del “Pincha” en el Torneo Clausura 2025.

Boca deberá hacerle el pasillo a Estudiantes de La Plata

Boca deberá realizar el tradicional pasillo de honor a Estudiantes de La Plata este miércoles, cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio UNO por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El reconocimiento se dará en el primer partido como local del “Pincha” tras su consagración en el Torneo Clausura 2025.

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez volverá a jugar en su estadio luego de varios meses y lo hará como vigente campeón del fútbol argentino, motivo por el cual el reglamento establece que el rival debe rendirle homenaje en el campo de juego.

Boca, que viene de debutar con una victoria ante Deportivo Riestra, cumplirá con la normativa en su visita a La Plata para evitar cualquier tipo de sanción disciplinaria.

Según el Boletín N° 6.625 del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, el “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón” debe realizarse obligatoriamente en el primer encuentro en condición de local del club consagrado.

Por ese motivo, el homenaje no se efectuó en la fecha inicial, sino que quedó programado para este compromiso en UNO. El encuentro estará atravesado por un contexto especial, marcado por el regreso del “León” a su casa tras un cierre de 2025 histórico, en el que además del Clausura obtuvo el Trofeo de Campeones. A su vez, el cruce se dará en un clima cargado de tensión luego de la salida de Santiago Ascacibar, capitán y referente del equipo, quien fue transferido recientemente al conjunto "azul y oro". En ese escenario, también existía expectativa por una eventual presencia de Ascacibar en el partido, aunque el mediocampista no integra la lista de concentrados de Claudio Úbeda y no será parte del encuentro, aunque no se descarta que esté presente en el estadio.