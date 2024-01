Boca reveló que Marcos Rojo sufrió un desgarro

En el calentamiento precompetitivo del partido amistoso ante el campeón del Torneo Federal A en el Norte del país, el exjugador de la Selección argentina sintió una molestia en su pierna izquierda y no pudo jugar el encuentro donde, una vez finalizado el mismo, se lo pudo ver al platense retirándose en muletas. Este lunes, se realizó estudios que arrojaron que sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo.

El futbolista de 33 años iba a ser titular en la noche del sábado en Salta pero, debido a esto, el flamante entrenador Diego Martínez tuvo que sacarlo del once inicial para poner a Cristián Lema , el único refuerzo de Boca en este mercado de pases .

Esta es la octava lesión que sufre el ex Estudiantes de La Plata en sus casi tres años en el "Xeneize" y, además, es la tercera lesión muscular en los últimos ocho meses. Con su rotura de ligamentos en octubre de 2022, inició esta seguidilla que llevó al subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014 a decir presente en sólo 16 partidos en todo el 2023 .

Rojo estará, como mínimo, 21 días fuera de las canchas por lo que se perderá los próximos amistosos contra Estudiantes de Buenos Aires, el miércoles a puertas cerradas en el Predio que posee Boca en Ezeiza, ante Talleres de Córdoba, el sábado en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 21.30 horas, y recién podrá regresar en la tercera o cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Con esta baja sensible, el entrenador ex Huracán perderá a su capitán en el arranque de su camino en el "Xeneize" y se ve en problemas ya que, además de la jerarquía y la importancia de Rojo en el equipo, tampoco contará con Nicolás Valentini en la línea defensiva ya que está en Venezuela para disputar el Preolímpico Sub 23 con la Selección argentina que dirige Javier Mascherano.