Lionel Scaloni hablará antes del amistoso con Uruguay y crece la expectativa por su renovación con la Selección argentina

El entrenador brindará una conferencia de prensa en Ezeiza mientras avanzan las negociaciones con la AFA. Su continuidad podría extenderse por otros cuatro años, en medio del desafío de reconstruir el equipo tras la salida de Messi.

Scaloni dará una conferencia de prensa antes del amistoso contra Uruguay.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , brindará este jueves una conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza , en la previa del último entrenamiento antes del amistoso frente a Uruguay . Aunque se espera que el técnico analice el próximo compromiso de la Albiceleste, todas las miradas estarán puestas en una cuestión central: la renovación de su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

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Las conversaciones entre el cuerpo técnico y la dirigencia encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia ingresaron en su etapa decisiva y existe optimismo respecto de un acuerdo que permitiría extender el vínculo de Scaloni durante al menos cuatro años más .

El entrenador comparecerá ante los medios acreditados desde las 15:00 , dos horas antes de que el plantel retome los t rabajos de preparación para el encuentro ante Uruguay.

Por el momento, no se confirmó si estará acompañado por algún futbolista o integrante de la dirigencia. Sin embargo, la posibilidad de que Tapia participe de la conferencia alimentó las expectativas sobre un eventual anuncio relacionado con la continuidad del director técnico.

La continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional se convirtió en uno de los principales temas de la agenda deportiva después del Mundial 2026 .

Scaloni evalúa su continuidad en la Selección. Archivo

El entrenador sorprendió al poner en duda su futuro tras la final disputada frente a España, una declaración que generó incertidumbre entre los hinchas y abrió interrogantes sobre el cierre de su ciclo.

Sin embargo, el escenario cambió durante los meses posteriores. Las conversaciones con la AFA avanzaron y el propio Scaloni comenzó a mostrar una postura más favorable a permanecer en el cargo.

La posibilidad de extender el contrato por otros cuatro años permitiría sostener la continuidad del proyecto deportivo que comenzó en 2018 y que alcanzó su punto más alto con la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Además, la renovación representaría un respaldo al entrenador para encarar una nueva etapa, marcada por el recambio generacional y la necesidad de consolidar un plantel competitivo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Aunque todavía no se comunicó un acuerdo definitivo, la proximidad de la conferencia de prensa y el estado de las negociaciones aumentaron las expectativas de un anuncio.

Qué dijo Scaloni sobre su continuidad después del Mundial 2026

Durante la primera fecha FIFA posterior a la final del Mundial, disputada entre fines de septiembre y principios de octubre, Scaloni volvió a referirse públicamente a su futuro.

En la conferencia previa al amistoso frente a Bolivia, el entrenador reconoció que necesitó tiempo para procesar la derrota ante España y reflexionar sobre su continuidad.

“La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente”, afirmó.

Sus declaraciones permitieron conocer una postura más abierta a la renovación, aunque también dejó en claro que todavía quedaban cuestiones pendientes de resolver con Claudio Tapia. “Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar”, aseguró el técnico campeón del mundo.

En ese mismo encuentro con los periodistas, Scaloni explicó que su decisión no dependía únicamente de las ganas de continuar, sino también de las condiciones necesarias para afrontar una nueva etapa.

“Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas”, agregó.

Las palabras del entrenador contrastaron con la incertidumbre que generó inmediatamente después del Mundial y reforzaron las expectativas de que el vínculo con la Selección argentina pueda extenderse.

El desafío de reconstruir la Selección argentina en la era post-Messi

Más allá de la negociación contractual, Lionel Scaloni deberá afrontar uno de los desafíos más importantes desde su llegada al seleccionado: la conformación de un nuevo equipo después de la etapa de Lionel Messi.

Durante los últimos años, el cuerpo técnico construyó un plantel caracterizado por la competitividad, la fortaleza colectiva y una mentalidad ganadora que permitió alcanzar dos finales mundialistas consecutivas. Sin embargo, el nuevo escenario exige incorporar futbolistas, consolidar alternativas y encontrar una estructura que mantenga la identidad de juego del seleccionado.

Después de la final frente a España, Scaloni reconoció las dificultades que implicaría sostener los resultados obtenidos durante su ciclo. No obstante, meses más tarde planteó una mirada diferente sobre las posibilidades del equipo y destacó que la estructura construida durante los últimos años ofrece mejores condiciones para iniciar una renovación.

“Ahora hay un cambio con una base bastante más sólida, sabemos el rumbo y el camino”, sostuvo. El entrenador también remarcó que el contexto actual permite evaluar nuevas variantes sin la presión que acompañó al seleccionado durante otros momentos de su gestión.

“Estamos en otro momento a nivel futbolístico, en el entorno, la gente. Ideal para probar futbolistas sin esa presión”, subrayó. Estas declaraciones anticiparon la intención del cuerpo técnico de aprovechar los próximos compromisos internacionales para observar jugadores y comenzar a definir la base del nuevo ciclo.

El amistoso ante Uruguay

Mientras se aguarda una definición sobre su futuro, Scaloni continúa con la preparación de la Selección argentina para el amistoso frente a Uruguay. El entrenador hablará ante los periodistas desde las 15:00, mientras que el plantel retomará los entrenamientos a las 17:00 en el predio de Ezeiza.

El encuentro representará una nueva oportunidad para evaluar futbolistas y avanzar en la conformación del equipo que deberá afrontar los próximos desafíos internacionales.

En ese contexto, la conferencia de prensa tendrá una relevancia que excede el análisis del partido. La posibilidad de que Claudio Tapia acompañe al entrenador mantiene abierta la expectativa de que se produzcan novedades sobre su contrato.

La continuidad de Lionel Scaloni aparece como una de las prioridades de la dirigencia de la AFA, que busca preservar el proyecto deportivo más exitoso de la historia reciente del seleccionado.

Por ahora, el acuerdo todavía no fue anunciado oficialmente, pero las negociaciones se encuentran en su tramo final y la conferencia de este jueves podría aportar definiciones sobre el futuro del entrenador campeón del mundo.