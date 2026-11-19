Buenas noticias para River: la AFA le redujo la sanción a Gonzalo Montiel, aunque no podrá jugar ante Lanús + Agregar ámbito en









El lateral derecho pasará de ser multado de tres a dos partidos y podrá volver a jugar con el Millonario en caso de que pasen a unos hipotéticos cuartos de final en el Torneo Clausura.

Gonzalo Montiel volverá a jugar con River antes de lo esperado, aunque no estará frente a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. @marceloendelli

Gonzalo Montiel recibirá la quita de un partido de sanción luego de lo que fue la polémica pena que le impartió el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, según confirmó el periodista Germán García Grova durante la tarde de este jueves. Tras una patada fuerte a Lautaro Blanco en el último Superclásico, el campeón del mundo se fue expulsado y posteriormente le otorgaron tres fechas de multa.

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En primera instancia, el TDD le había propagado esta cantidad por entender que se había tratado de una acción de “juego brusco grave”, por lo que varios antecedentes de este estilo determinaron que se podía elevar una pena máxima de tres encuentros. Desde River, por su parte, analizaron que en varios casos con una apelación se podría reducir a la sanción mínima, aunque en esta ocasión tan solo le redujeron un encuentro.

La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico. @juanbaezph De esta manera, la noticia cae bien por un lado en el Millonario, pero también con cierto disgusto, y es que el lateral por derecha no podrá estar presente el domingo a las 19 horas en el Monumental, cuando comience el duelo por los octavos de final del Torneo Clausura contra Lanús, aunque podría volver en caso de que pasen a la siguiente instancia.

A pesar de esta situación, Leonardo Ponzio tuvo en cuenta que el desenlace se podría dar de esta manera y ya tiene el reemplazante para Montiel. Además, al solo tener un lateral derecho de recambio, subió al juvenil Lautaro Vera, quien es el titular de esa posición en la reserva y firmó su primer contrato profesional durante el transcurso de esta semana, con la peculiaridad de que le pusieron una cláusula de rescisión de u$s 100 millones.

Quién reemplazará a Gonzalo Montiel contra Lanús Luego de varios días de especulaciones sobre cómo iba a actuar el Tribunal de Disciplina con la sanción a Montiel, Ponzio comenzó a darle más ritmo al uruguayo Giovanni González para que se pueda adueñar de la posición en la ausencia del lateral derecho titular.

Giovanni González, el lateral que reemplazará a Montiel. A pesar de que en los primeros partidos con la camiseta del Millonario no pudo convencer a todos con su rendimiento, la realidad es que el flamante entrenador de River le mostró su apoyo en más de una oportunidad. "Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas", reveló luego del partido contra Aldosivi en Mar del Plata. Desde su llegada a la institución de Núñez a mediados de este año, el uruguayo tan solo pudo disputar siete encuentros con la banda, debido a que quedó muy relegado ante el nivel sostenido de Montiel. Aún así, pudo sumar dos encuentros como titular y rindió de manera aceptable según una gran cantidad de hinchas. La posible formación de River ante Lanús Además de la ausencia del lateral campeón del mundo, el Millonario también contará con las bajas confirmadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ambos por lesión, aunque este último regresará a las canchas en la pretemporada del año que viene al someterse a una cirugía por discopatía lumbar. En su lugar, ingresaría el juvenil Santiago Espíndola, quien debutó en primera contra Aldosivi en la última fecha del Torneo Clausura. Santiago Espíndola, el juvenil de 18 años que reemplazaría a Fausto Vera y a Aníbal Moreno. El posible once de River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.