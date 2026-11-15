Escándalo en la Primera Nacional: Deportivo Madryn y Maipú se cruzaron por un parte médico y la AFA deberá definir

El encuentro se suspendió cuando los patagónicos ganaban 3-1, tras una agresión al arquero mendocino. Los clubes difundieron versiones médicas contradictorias y se espera el fallo del Tribunal.

Deportivo Madryn ganaba 3-1 ante Maipú cuando el encuentro fue suspendido por el episodio que involucró al arquero Nahuel Galardi.

El partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú terminó en un escándalo y quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA. El encuentro, correspondiente a la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional, se suspendió cuando los patagónicos ganaban 3-1, luego de que una bomba de estruendo afectara al arquero visitante, Nahuel Galardi.

El episodio ocurrió a menos de diez minutos del cierre, cuando la parcialidad local comenzó a arrojar fuegos artificiales para celebrar una clasificación que parecía encaminada. Galardi cayó al suelo y denunció haber sido alcanzado por un proyectil pirotécnico. La transmisión de LPF Play no permitió observar con claridad lo sucedido y, desde entonces, la controversia se trasladó fuera de la cancha.

La situación se agravó cuando ambos clubes publicaron partes médicos con diagnósticos diferentes , supuestamente emitidos por la misma clínica. Maipú denunció una lesión auditiva de su arquero, mientras que Madryn cuestionó la documentación difundida por su rival y la calificó de apócrifa.

Durante casi una hora, los futbolistas discutieron sobre la continuidad del partido. Los jugadores de Madryn intentaban que Galardi se levantara para reanudar el juego, mientras que los de Maipú, con Enzo Pérez como referente, exigían que se respetara la atención médica.

En medio de la confusión, el arquero fue retirado en el carrito sanitario. Como el conjunto mendocino ya no tenía cambios disponibles, un futbolista de campo llegó a ponerse el buzo para ocupar su lugar. Sin embargo, los jugadores de Maipú frenaron el vehículo que trasladaba a Galardi hacia el vestuario y reclamaron que fuera llevado en ambulancia.

Finalmente, el árbitro Bryan Ferreyra reunió a los capitanes y comunicó la suspensión del encuentro. La resolución deportiva quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá determinar cómo continúa la serie. Madryn sostenía que el partido estaba prácticamente definido y que quedaban apenas ocho minutos, mientras que Maipú cuestionaba las condiciones en las que se había desarrollado el episodio.

Los jugadores de Deportivo Maipú frenaron el carrito sanitario que trasladaba a Nahuel Galardi y reclamaron que el arquero fuera llevado en ambulancia. LPF Play

Los partes médicos y la acusación de un documento falso

El primer comunicado fue difundido por Deportivo Madryn. El club aseguró que los profesionales del servicio de emergencias que trabaja en cada partido atendieron a Galardi en el campo de juego y no encontraron lesiones. También informó que sus médicos acompañaron al futbolista hasta el Sanatorio Privado Santa María para una segunda evaluación.

Según la versión de la institución patagónica, el establecimiento indicó que el arquero no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos para continuar jugando. Además, sostuvo que el futbolista no tenía hemorragias, conservaba la fuerza de manera simétrica y estaba orientado en tiempo y espacio.

La respuesta de Maipú llegó con otro certificado médico. El documento consignaba que Galardi había sufrido una “conmoción acústica (choque acústico)” por el impacto del proyectil pirotécnico. También mencionaba síntomas de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia, y recomendaba 48 horas de reposo, además de estudios complementarios. El parte llevaba la firma del médico Walter Plano.

Horas después, Madryn volvió a publicar un comunicado y acusó a su rival de difundir un certificado apócrifo. La institución sostuvo que el documento original del sanatorio tenía el sello y la matrícula del profesional, mientras que la versión compartida por Maipú presentaba esos datos tachados. El club patagónico aseguró que buscaba aportar transparencia y claridad sobre lo ocurrido.

Desde el Club Social y Deportivo Madryn, ponemos a disposición el certificado médico original emitido por el Sanatorio Privado Santa María, donde a diferencia del certificado difundido por el club visitante, aquí puede verse el sello original del médico con el número de matrícula del profesional, correspondiente a la atención realizada al jugador del Club Deportivo Maipú.Luego de la documentación difundida públicamente por la institución visitante, consideramos necesario dar a conocer el documento original, con sellos y datos, a fin de aportar claridad y transparencia sobre los hechos.El otro certificado de la publicación, con los datos profesionales, número de matrícula y nombre del médico totalmente tachados, corresponde al presentado por Maipú en sus redes sociales. — Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) November 15, 2026

El antecedente de Madryn y su vínculo con la AFA

La resolución también estará atravesada por un antecedente que involucra al equipo chubutense. Deportivo Madryn es considerado un club cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ya había quedado en el centro de una controversia durante el Reducido de 2025.

La institución tiene además un vínculo político con el poder local. Ricardo Sastre, presidente del club, y Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, son hermanos mellizos. Ricardo estuvo al frente de la Municipalidad desde 2011 y luego fue vicegobernador de Chubut durante la gestión de Mariano Arcioni. Gustavo asumió la intendencia en 2019 y fue reelecto en 2023. En paralelo, Ricardo regresó a la conducción del equipo.

El año pasado, la Municipalidad de Puerto Madryn había quedado bajo cuestionamiento por cubrir los gastos de traslado y alojamiento de árbitros y dirigentes de la AFA que viajaban para dirigir partidos del club, mientras el equipo peleaba por el ascenso.

El antecedente deportivo más polémico ocurrió en los cuartos de final del Reducido de 2025, cuando Madryn enfrentó a Gimnasia de Jujuy. El equipo patagónico perdía 1-0 como visitante cuando el árbitro Lucas Comesaña suspendió el encuentro en el entretiempo por una supuesta amenaza que no pudo ser confirmada. Pese a estar abajo en el marcador, el Tribunal de Disciplina le otorgó la clasificación a Deportivo Madryn.

Ahora, la AFA deberá resolver otro episodio que involucra al club chubutense. La decisión determinará el futuro de la serie y el segundo ascenso a la Liga Profesional.