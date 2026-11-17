A días del inicio de los octavos de final, la Dirección Nacional de Arbitraje emitió una circular para exigir el cumplimiento de la zona de capitanes, sancionar los tumultos alrededor del VAR y controlar los agarrones dentro de las áreas. La advertencia lleva las firmas de Federico Beligoy y Fernando Rapallini.

Desde la Dirección Nacional de Arbitraje comandada por Federico Beligoy emitieron un fuerte comunicado con el que buscan ponerle fin a las polémicas y discusiones que se dan durante los partidos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió enviar un mensaje directo a los árbitros de cara a la definición del Torneo Clausura 2026: habrá mayor rigurosidad para sancionar las protestas de los futbolistas, los tumultos alrededor de los jueces y las infracciones vinculadas con la zona de capitanes. La advertencia llega en medio de los cuestionamientos que recibió el arbitraje durante las últimas fechas del campeonato y a pocos días del comienzo de los playoffs.

Este viernes comenzarán los octavos de final, con 16 equipos en carrera por el título, y la Dirección Nacional de Arbitraje busca evitar que las controversias arbitrales se conviertan en protagonistas de la etapa decisiva. Para eso, se realizó una capacitación en el auditorio de la Dirección Nacional de Arbitraje destinada a árbitros FIFA y de la Liga Profesional.

La clase estuvo encabezada por Fernando Rapallini, gerente técnico arbitral; Mauro Vigliano, jefe técnico, y Sergio Viola, instructor del VAR. El director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, no participó de la actividad, aunque posteriormente acompañó con su firma la circular que se distribuyó entre los jueces.

El principal eje de la reunión fue la aplicación de la denominada zona de capitanes, una herramienta que busca impedir que varios futbolistas rodeen al árbitro para cuestionar sus decisiones. La disposición, implementada en el fútbol argentino a finales de 2024 y vigente desde el 1 de julio de 2025 según la circular, establece que solamente los capitanes pueden acercarse a dialogar con el juez en determinadas situaciones.

La AFA pretende recuperar una regla que perdió fuerza con el correr de las competencias y que apunta especialmente a evitar los tumultos cuando el árbitro debe revisar una jugada en el monitor del VAR.

Comunicado de la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje, en el cual se informa sobre zona de capitanes, infracciones por conducta antideportiva y exceso verbal. Detalles: https://t.co/7W5GzSOTEE https://t.co/zurjwL5IMH — AFA (@afa) November 16, 2026

Amarillas por protestas y rojas por exceso verbal

En la Circular N.º 02/26, firmada por Beligoy y Rapallini, la Dirección Nacional de Arbitraje fue contundente respecto de las sanciones que deberán aplicar los jueces. Las infracciones por conducta antideportiva, entre ellas el incumplimiento de la zona de capitanes, deberán castigarse con tarjeta amarilla. En cambio, las infracciones por exceso verbal podrán derivar en la expulsión del futbolista.

El documento también advierte sobre las protestas masivas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro y la invasión de jugadores o integrantes de los cuerpos técnicos en las inmediaciones del monitor del VAR.

"La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario", señala el comunicado.

Además, la circular sostiene que este tipo de comportamientos genera confrontaciones generalizadas y perjudica la imagen del arbitraje. Por ese motivo, insta a los jueces a aplicar las medidas reglamentarias correspondientes, sin permitir que las protestas colectivas condicionen sus decisiones.

La advertencia de la AFA no se limita al comportamiento de los futbolistas frente a los árbitros. También incluye un apartado específico sobre las sujeciones dentro de las áreas, una de las situaciones que generó mayor controversia durante las últimas jornadas del campeonato.

La Dirección Nacional de Arbitraje reconoció que detectó varias acciones de este tipo y pidió que sean prevenidas por los jueces en el campo de juego, con la asistencia del VAR cuando resulte necesario.

"El camino preventivo siempre es la primera opción, pero ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones por parte de los jugadores, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes", remarca el documento.

La indicación adquiere especial relevancia después del último Superclásico, en el que River cuestionó el arbitraje de Nicolás Ramírez. Desde el club de Núñez señalaron diferencias de criterio en la expulsión de Gonzalo Montiel respecto de una infracción de Lautaro Blanco y también reclamaron por distintas sujeciones dentro del área de Boca.

Con los playoffs a punto de comenzar, la conducción arbitral busca establecer un criterio uniforme para los partidos decisivos. La consigna es que los árbitros recuperen la autoridad dentro del campo, hagan respetar la zona de capitanes y sancionen tanto las protestas desmedidas como las infracciones reiteradas en las áreas. La aplicación efectiva de esas instrucciones será una de las cuestiones a seguir durante la definición del Clausura.