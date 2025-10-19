Geely, referente mundial en movilidad sustentable, desembarcó en la Argentina con el EX5, su SUV eléctrico del segmento compacto, marcando el inicio de una nueva etapa en el país centrada en vehículos eléctricos e híbridos.
Gigante automotriz china líder presentó su primer auto eléctrico en la Argentina
Con este lanzamiento, la marca inicia un plan de 5 años enfocado en desarrollar la movilidad eléctrica e híbrida en la región.
El EX5 es uno de los pilares de la estrategia global de Geely en vehículos de nueva energía (NEV) y su primer modelo desarrollado para mercados internacionales. Con presencia en más de 90 países, combina tecnología avanzada, innovación y experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos de alto nivel.
Construido sobre la Arquitectura Eléctrica Inteligente Global (GEA), el EX5 ofrece resistencia estructural, eficiencia en el espacio y gran autonomía, destacando en energía inteligente, seguridad, confort y conectividad. Su diseño también ha sido reconocido internacionalmente, con premios como Red Dot, IDA Design Awards y Muse Design Awards. En materia de seguridad, recibió 5 estrellas en NCAP y ANCAP.
Juan Azamendia, Director General de Autos Sustentables del Sur, representante de Geely en la Argentina, señaló: “Argentina es un mercado estratégico. Con este lanzamiento iniciamos un plan de 5 años enfocado en desarrollar la movilidad eléctrica e híbrida en la región”.
El EX5 Pro se venderá a u$s34.800, con financiación del Banco Santander UVA 0% o fija 9,9%, y garantía oficial de 3 años o 100.000 km, extendible a 5 años en 2026, válida también para modelos vendidos en 2025.
La venta comenzará el 1 de noviembre en 11 concesionarios de CABA, provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Chaco y Entre Ríos. Este año se importarán 500 unidades y para 2026 se sumarán 8.000 vehículos de seis modelos distintos, incluyendo Radar, Monjaro, Galaxy L7 Hybrid, Geome y Starray, consolidando a Geely en el mercado local.
Cómo es el nuevo EX5
Su motor eléctrico de 214 CV (160 kW) y 320 Nm de torque, junto a su unidad de propulsión 11 en 1 y batería de 60,22 kWh de fosfato de hierro y litio, permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h.
Su autonomía alcanza los 430 km, con recarga rápida de corriente continua: el 80% de la batería en solo 20 minutos. Con carga doméstica demora unas 6 horas.
El EX5 combina tecnología y confort: pantalla táctil HD de 15,4”, cuadro de instrumentos LCD de 10,2”, cámaras 360° y baúl de 461 a 1.877 L, uno de los más amplios de su segmento. Además, ofrece 5 estrellas de seguridad NCAP y ANCAP, múltiples airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.
Con interior en cuero sintético, volante multifunción, asientos eléctricos y llantas de aleación de 18”, el Geely EX5 apuesta a una experiencia de manejo moderna, segura y eficiente.
