Gigante automotriz china líder presentó su primer auto eléctrico en la Argentina

Con este lanzamiento, la marca inicia un plan de 5 años enfocado en desarrollar la movilidad eléctrica e híbrida en la región.

Geely, referente mundial en movilidad sustentable , desembarcó en la Argentina con el EX5 , su SUV eléctrico del segmento compacto, marcando el inicio de una nueva etapa en el país centrada en vehículos eléctricos e híbridos.

El EX5 es uno de los pilares de la estrategia global de Geely en vehículos de nueva energía (NEV) y su primer modelo desarrollado para mercados internacionales. Con presencia en más de 90 países, combina tecnología avanzada, innovación y experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos de alto nivel.

Construido sobre la Arquitectura Eléctrica Inteligente Global (GEA ), el EX5 ofrece resistencia estructural, eficiencia en el espacio y gran autonomía, destacando en energía inteligente, seguridad, confort y conectividad. Su diseño también ha sido reconocido internacionalmente, con premios como Red Dot, IDA Design Awards y Muse Design Awards. En materia de seguridad, recibió 5 estrellas en NCAP y ANCAP.

Juan Azamendia, Director General de Autos Sustentables del Sur, representante de Geely en la Argentina , señaló: “Argentina es un mercado estratégico. Con este lanzamiento iniciamos un plan de 5 años enfocado en desarrollar la movilidad eléctrica e híbrida en la región”.

El EX5 Pro se venderá a u$s34.800 , con financiación del Banco Santander UVA 0% o fija 9,9%, y garantía oficial de 3 años o 100.000 km, extendible a 5 años en 2026, válida también para modelos vendidos en 2025.

La venta comenzará el 1 de noviembre en 11 concesionarios de CABA, provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Chaco y Entre Ríos. Este año se importarán 500 unidades y para 2026 se sumarán 8.000 vehículos de seis modelos distintos, incluyendo Radar, Monjaro, Galaxy L7 Hybrid, Geome y Starray, consolidando a Geely en el mercado local.

Cómo es el nuevo EX5

Su motor eléctrico de 214 CV (160 kW) y 320 Nm de torque, junto a su unidad de propulsión 11 en 1 y batería de 60,22 kWh de fosfato de hierro y litio, permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h.

Su autonomía alcanza los 430 km, con recarga rápida de corriente continua: el 80% de la batería en solo 20 minutos. Con carga doméstica demora unas 6 horas.

El EX5 combina tecnología y confort: pantalla táctil HD de 15,4”, cuadro de instrumentos LCD de 10,2”, cámaras 360° y baúl de 461 a 1.877 L, uno de los más amplios de su segmento. Además, ofrece 5 estrellas de seguridad NCAP y ANCAP, múltiples airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.

Con interior en cuero sintético, volante multifunción, asientos eléctricos y llantas de aleación de 18”, el Geely EX5 apuesta a una experiencia de manejo moderna, segura y eficiente.