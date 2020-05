Ameal desmintió a Lammens y le respondió a Angelici

"El ministro Lammens se equivocó cuando dijo que Boca no pidió ayuda. Quizás le informaron mal, lamentablemente tuvimos que pedir ayuda al Estado por la situación que vivimos", reveló el mandatario "Xeneize".

El pasado sábado el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens había manifestado que "todos los grandes clubes, salvo Boca, pidieron algún tipo de ayuda económica", algo que se encargó de desmentir el presidente del club de la Ribera.

Ahora resta ver cuál es la respuesta de Lammens sobre los números que manejan desde el Estado y desde Boca.

Por otra parte, Ameal habló acerca de la situación de Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género por expareja Daniela Cortés, y señaló: "Hasta que la justicia se expida, sigue siendo jugador de Boca".

"Queremos ser esclavos de la Justicia, cuando se expida sobre el caso Villa no nos temblará el pulso", aseveró el presidente de Boca en declaraciones a Radio La Red.

Además Ameal comentó: "Hoy Boca no pertenece a AFA porque no tenemos cargo pero apoyamos a Tapia. Nosotros queremos descensos y ascensos. Queremos campeonatos largos, ida y vuelta y con promedios".

"Coincido con (Rodolfo) D'Onofrio con que tenemos que jugar con público", aseveró el mandatario de Boca, tras lo cual indicó: "Es una expresión de deseo que la pelota vuelva a rodar. Ojalá lo más rápido posible siempre y cuando cuidando la vida".

Al ser consultado acerca de la continuidad del futbolista Carlos Tevez expresó que su contrato "se va arreglar rápido", a la vez que indicó: "Es ídolo de Boca y va a terminar su carrera en el club".

También opinó de la situación del delantero Mauro Zárate, uno de los jugadores que podría irse en junio: "Me gusta, es difícil que a una persona no le guste. Sí, tenemos que ver cómo seguimos con tema de contratos. Estamos esperando cuándo vuelve el campeonato y en ese momento vamos a resolver temas de contratos como el de Zárate".

Sin respuesta a Angelici

Ameal evitó también entrar en una disputa mediática con su antecesor Daniel Angelici, quien lo cruzó por las condiciones económicas en que le había dejado el club, cuando asumió en 2011.

"Me hubiera gustado encontrar el club cuando lo sucedí a él de la misma manera que lo dejé ahora", había dicho Angelici el lunes, en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Ya bastantes agravios hubo en las elecciones. Vamos a responder con la auditoría, pero hace 60 días que el club está cerrado y se necesitan los papeles", sostuvo Ameal en ese sentido.

Pero luego, el actual presidente aseguró que no recibió ningún llamado de Angelici luego de las elecciones de diciembre pasado.

"A mí no me consta, pero creo que han hecho una campaña sucia que no corresponde y no todo puede quedar en la nada. No lo vi y soy una persona educada, pero posiblemente no lo hubiese atendido porque quedamos con distancias muy importantes", cerró.