Ameal: "No queremos ventajas deportivas porque los puntos se ganan y pierden en la cancha"

"Por orden de la Conmebol, nos comunicamos con el Ministerio de Salud de Paraguay y le transmitimos nuestra problemática del PCR positivo y que pasaron 14 días, que cuentan desde el día del hispoado. Y les mostramos la declaración jurada de nuestros médicos. Entonces ellos dictaminaron que por más que sean casos positivos, están recuperados y podrán entrar al país y jugar al fútbol", explicó en TNT Sports el titular "xeneize".

Luego se refirió al comunicado de la dirigencia de Libertad de Paraguay, club que se mostró contrariado por la medida sanitaria y a través de su asesoría letrada informó que podrían judicializar el tema y pedir los puntos.

"Cuando éramos opositores en nuestro club decíamos lo mismo. No queremos ventajas deportivas, porque los puntos se ganan y pierden en la cancha, pero como corresponde. Por eso hicimos las averiguaciones y las autoridades nos dan la razón. No escuché ni vi lo que dijeron los dirigentes de Libertad porque estamos metidos en lo nuestro", destacó.

"Los jugadores que integrarán nuestra delegación y que viajarán mañana (a las 19 en un vuelo chárter desde el aeropuerto de Ezeiza), serán los que superaron los 14 días desde que se les detectó la enfermedad. y los que no lo hicieron, no viajan, porque no queremos contribuir a que la gente se siga infectando. Los que están en condiciones son los que juegan. Es así", refrendó.

Después hablo sobre la posibilidad que esté el entrenador Miguel Ángel Russo el próximo jueves en Asunción, que es paciente de doble riesgo, por tener 64 años de edad y haber sufrido en el 2018 una enfermedad oncológica.

"A mí me gustaría que el técnico no viaje, que se quede. Lo queremos, lo apreciamos, pero son decisiones suyas y estamos para respetarlas. Hablo todos los días con él y le digo lo mismo", advirtió.

Después comentó su impresión sobre la desventaja de los equipos del fútbol argentino contra el resto de los de Sudamérica por el parate de seis mese sin jugar.

"Hay una real desventaja de los clubes argentinos con el resto. pero nosotros creemos en nuestros jugadores, el cuerpo técnico, Román Riquelme y sus colaboradores. Decían que era imposible ganar la Superliga y la ganamos así que ahora veremos", puntualizó.

"Nosotros estamos a favor de la vida pero también queremos ver fútbol. porque es lindo ver el europeo, pero también quiero ver a Boca y a los equipos argentinos. Pero las cosas que están pasando con la pandemia dan miedo", argumentó finalmente Ameal.

Boca entrenará este miércoles desde las 15.30 y al término del trabajo viajará a Paraguay desde Ezeiza. El técnico Miguel Ángel Russo, que pretende acompañar a la delegación, armará el grupo de viajeros después de la práctica con 24 futbolistas que se trasladarán en un chárter que contendrá un total de 50 pasajeros, entre cuerpo técnico, auxiliares y agentes administrativos y del cuerpo técnico y la utilería.

Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra (si no viaja, lo hará el juvenil Agustín Sandez) o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Pol Fernández y Gonzalo Maroni o Nicolás Capaldo; Carlos Tevez y Franco Soldano, es la formación que con las alternativas mencionados bosquejó Russo en el entrenamiento desarrollado en el predio boquense de Ezeiza.

El partido con el conjunto dirigido se disputará el próximo jueves desde las 21 (las 20 de Paraguay), por la tercera fecha de la fase de grupos, en la que Boca lleva un triunfo y un empate en su haber.