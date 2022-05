"El árbitro vino a cagarnos el partido, se lo regaló a Boca", denunció el arquero de Always Ready

Embed

El arquero paraguayo del conjunto boliviano se descargó contra el árbitro peruano. "¿Cómo se puede analizar algo que, para mí, no tiene nada que ver con el fútbol? Para mí es un regalo, y quiero enviarles un mensaje muy directo a los árbitros: que se dejen de joder", arrancó.

"Que se dejen de joder y que dejen que los equipos denominados 'chicos' compitan, porque a nosotros nos cagan el partido de hoy por una sanción que no entiendo. Le pregunto al árbitro qué quiso cobrar, qué cobró y no me puede responder. Es muy obvio a qué vino el árbitro hoy: vino a cagarnos el partido", denunció Giménez de manera contundente.

"Que nos dejen competir a nosotros, porque hay un sacrificio de nuestra parte detrás de todo esto. Así que es muy difícil hablar el día de hoy, yo me voy muy triste, muy triste, porque terminan regalándole el partido a un equipo grande como Boca", completó.