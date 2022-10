El espeluznante disparo a quemarropa de un policía a un camarógrafo

Pero esta imagen es un resumen perfecto de la demencial noche platense y el paupérrimo presente del fútbol argentino que comanda Claudio Tapia. Un policía bajándose del caballo, mirando al trabajador de prensa parado mostrando el accionar policial y luego de acercarse con la escopeta en mano a unos 4 metros le apuntó y le disparó.

Otra noche triste en el fútbol argentina, una más, que no tendrá ni responsables ni sancionados. Las imágenes de La Plata son de guerra. Gente corriendo horrorizada entre humo y disparos, caos y confusión. El fútbol argentino no da para más. Que Qatar no tape el bosque.

Las imágenes

https://twitter.com/TyCSports/status/1578213165661306880 ASÍ LA POLICÍA LE DISPARÓ A UN CAMARÓGRAFO DE TyC SPORTSEn medio del caos en La Plata, un policía le disparó a nuestro compañero Fernando Rivero. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nV0X23v6PI — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

La voz del herido