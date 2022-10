En Boca desestiman que se juegue el viernes a la mañana Eduardo Eliaschev, prensa del club de la Ribera, quiso llevar tranquilidad aclarando que en el plantel de Boca no hay heridos y que en breve se irán al hotel. Ante el rumor de que el partido continuará mañana a las 11 am dijo: "Nosotros saldremos de acá a la una y llegaremos cerca de las tres de la mañana, no lo veo factible".