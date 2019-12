Jorge Amor Ameal y Christian Gribaudo se sacaron chispas cara a cara

Lejos de aceptar las felicitaciones de Gribaudo, Ameal le mostró los dientes a su rival electoral. “Yo vengo a hacer lo que hacemos siempre, saludar al que pienso que va a ganar”, dijo el candidato oficialista, a lo que el flamante presidente respondió: “Pienso no, vamos a ganar, olvidate. La gente les respondió a ustedes”.

El tenso diálogo entre Gribaudo y Ameal

Gribaudo intentó bajar los ánimos tras la inesperada respuesta que recibió de su rival: “Tenés que estar contento con la gente que te vota y no estar enojado con los que no”. Sin embargo, Ameal no bajó la guardia y le retrucó: “No, sabés. Estás equivocado. Ustedes no representan a los que no nos votaron”.

Finalmente, Gribaudo se retiró de lugar donde se encontraba Ameal. La transición en Boca arrancó como mucha tensión y hostilidad.