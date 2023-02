La dura autocrítica de Ibarra: "Del equipo me preocupa todo"

"Del equipo me preocupa todo, pero lo tengo que trabajar en la semana, día a día. Ojalá el fin de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos, también por el rival. Me quedo conforme con algunos pasajes de los partidos en la Bombonera, sobre todo el primer tiempo que lo hicieron muy bien, y si se puede sostener el segundo mejor", analizó el director técnico 'xeneize'.

De todos modos, Ibarra también remarcó que recién están volviendo de la pretemporada y pidió tiempo. "Después de tres meses de inactividad es difícil jugar. Me ha pasado como jugador, tengo la tranquilidad de que mi equipo va a salir, hay que tener paciencia", consideró.

Por otro lado, el DT no quiso dar pistas sobre los cambios que hará para enfrentar a Platense en la próxima fecha ni hablar individualmente de sus jugadores. "No voy a hablar de forma individual, sé internamente, lo charlo con ellos y lo que tenga que hacer lo haré. Tengo tres días para pensar el equipo y trabajarlo".