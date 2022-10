Mauro Zárate reveló qué sintió después del error ante Huracán

Sobre su salida de Boca, declaró: "Yo un par de meses antes hablo con Román (Riquelme) porque tenía algo para ir a España. Se lo comento, le digo que es la única Liga que me falta, que me gustaría ir. Me dice que no, que iba a jugar, 'confío mucho en vos'. Me quedé, arranqué a jugar y me empecé a lesionar. Después hubo un cambio de técnico y no se dio lo de España. Fui al América Mineiro y me gustó la experiencia".

"En Boca pasé tres años y medio hermosos. Lo disfruté muchísimo", confesó.

Sobre la jugada ante Huracán, en la que en vez de rechazar avanzó hacia su propia área y terminó en penal para el Globo contra Platense, refirió: "Yo prefiero gambetear antes que patearla para arriba. En el vestuario entré y dije eso. Fue una lástima porque estábamos haciendo un partidazo ante un gran rival, que entró en la Libertadores. Hicimos un gran primer tiempo y vino el error mío. Se me viene de frente González, me amaga y pierde velocidad. Yo miro al cuatro. En ese momento me quise morir".

Por otra otra parte, aclaró su salida de Platense. "El video del festejo de Boca campeón no tuvo que ver con la rescisión. Hay gente que busca quilombo. Yo había cumplido. Yo necesitaba jugar y se dieron las dos cosas. Se logró el objetivo que era muy difícil, de mantener la categoría".

En relación al futuro, anunció que tiene "ganas de seguir jugando; me siento bien", pese a los 35 años.

Zárate, nacido y con hermanos de Vélez, dijo que la relación "está rota" tanto con ese club como con su familia.

"Mi error fue con la gente de Vélez y ya pedí disculpas. Mi error fue haberme ido, yo ya había hecho mi carrera. La relación con Vélez no tiene retorno, la gente está muy dolida", lamentó.