Boca presentó a Merentiel: "Voy a dejar la vida por este club"

El atacante, de 26 años y oriundo de la ciudad de Paysandú, ya se entrenó bajo la conducción del DT Hugo Ibarra y hasta podría ir al banco de los suplentes este domingo (19.15) ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

"Voy a dejar la vida por este club, por esta camiseta. Sé que vengo a una institución muy grande", dijo el exjugador de Defensa y Justicia y Godoy Cruz de Mendoza, entre otros clubes.

"Mis características son la garra y no dar por perdida ninguna pelota. Puedo jugar como delantero centro o bien tirarme atrás a buscar juego", indicó el futbolista, que proviene del Palmeiras de Brasil, donde no halló la continuidad deseada.

"No tenía lugar en mi equipo (Palmeiras) y se empezaron a manejar distintas opciones. Cuando mi representante me dijo Boca, ni lo dudé", confesó Merentiel, quien asomó flanqueado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y por uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado.

El delantero firmó un convenio por una temporada, sin cargo, y con una opción de compra por 3 millones de dólares.

"Hablé con (Hugo) Ibarra las cosas lógicas del juego y cuál es el sector del campo en el que me siento más cómodo" sostuvo Merentiel, quien aclaró no tener ningún inconveniente con jugar al lado de "otro punta de área" como sería el caso de Darío Benedetto, cuando el goleador reciba la habilitación, tras las 4 fechas de suspensión.

"Me complemento bien con otro '9' no tengo ningún problema. Estoy preparado para lo que me toque", sostuvo el atacante, que también enumeró las diferencias -a su criterio- entre jugar en el fútbol local y en el brasileño.

"Los equipos brasileños son muy poderosos desde lo económico. Creo que un equipo como Boca se le puede plantar de igual a igual para pelear por la Copa Libertadores", dijo Merentiel ante una pregunta formulada por Télam.

Cuando se le consultó por el vicepresidente Juan Román Riquelme y el nombre con el que fue bautizada una de sus mascotas, el propio Merentiel dijo: " Hablé con Román (Riquelme) por teléfono cuando estábamos en negociaciones. Hoy pude conversar en el predio con él. Me cayó muy bien, hablamos de fútbol", reveló el uruguayo.

"Tengo dos perros mascotas y uno de 4 años le puse Juan Román de nombre en homenaje a él", confesó.

Merentiel se entrenará mañana y -casi con seguridad- integrará la lista de convocados del técnico Ibarra, de cara al partido del domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, a partir de las 19.15, en la Bombonera.

Para ese encuentro, el equipo xeneize iría con un solo cambio: el ingreso del colombiano Frank Fabra por Agustín Sández en el sector izquierdo de la defensa.

El resto del equipo sería el mismo que viene de ganarle por 1-0 a Atlético Tucumán. Es decir, la formación será con Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Bruno Valdez y Fabra; Guillermo 'Pol' Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

En otro orden, el lateral izquierdo Valentín Barco, de 19 años, suscribió hoy -finalmente- un contrato por tres temporadas y permanecerá hasta diciembre de 2025, ligado a la entidad xeneize.

El defensor había tenido un ofrecimiento para irse al Getafe español en este mercado de pases, pero la propuesta no satisfizo razón por la cual decidió alargar el vínculo con el club de la Ribera.