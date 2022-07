Boca sumó una nueva interna: se pelearon el chaman y el tarotista en las redes sociales

"No me importa si me sacan del Club! El Consejo nunca nos dejó laburar a Seba y a mí! Para utilizar la camiseta amarilla con River tuve que rogar y humillarme ante ellos, el único que me bancó fué Román. PD: El bono por ventas de camisetas no lo quiero! Aguante Boca la ptm!".

Y así respondió el tarotista y astrólogo Walter Lavalle:

"No sé qué te pasó, no eras así, querés ser famoso a costillas de otro, mirá que yo sé todo, cortala con hablar boludeces. Si se canta el culo lo digo, sino no... La camiseta amarilla no fue idea tuya Giorgio, dejá de vender humo!!".

Armas ganó porotos en el Mundo Boca con la recomendación a la dirigencia de jugar el superclásico de la Copa de la Liga en el Monumental con la camiseta alternativa amarilla. Boca ganó 1-0 con gol de Sebastián Villa en un partido que se presentó adverso y tuvo a Agustín Rossi como gran figura. De esa manera rompió el embrujo de partidos perdidos ante River.

Es que, desde hace tiempo Armas además viene pidiendo que lo dejen hacer una "limpieza" de la Bombonera, que según él se encuentra afectada por la magia negra brasileña a partir de trabajos realizados por rivales de ese país en la Copa Libertadores.

Lavalle, según aseguran, tiene una "enorme colección" de aciertos en pronósticos deportivos. Desde aquella final de Copa Libertadores que Flamengo le remontó a River sobre el final, en 2019, pasando por la Champions y la Europa League, hasta los títulos con Miguel Russo y Sebastián Battaglia. Por eso se lo conoció como "el tarotista de Boca".

El caso es que, en lo que sería una interna más del Mundo Boca, los dos videntes más famosos del club de la Ribera no se pueden ni ver...