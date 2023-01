Boca volvió a las prácticas con la presencia de Ezequiel Fernández, que regresó de Tigre

Fernández fue la cara nueva para el técnico después de jugar la última temporada en el elenco de Victoria, donde sumó una gran cantidad de minutos y alcanzó un muy buen nivel que le permitió estar en la consideración del entrenador de Boca pese al interés de Tigre por retenerlo.

"Bienvenido a casa, Equi", escribió la cuenta oficial de la institución en la red social Twitter junto a una foto de Fernández en pleno entrenamiento.

En los próximos días, Boca disputará un triangular de Verano en San Juan: el 7 de enero se medirá con Independiente en el Estadio Bicentenario y el 13 hará lo propio ante el Everton de Chile en la misma sede.

Luego, el 20 del mismo mes, el conjunto de La Ribera se enfrentará con Racing en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional en el Estadio Hazza Bin Zayed, mientras que una semana más tarde debutará en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ante a Atlético Tucumán.

El que no estará en Boca en el semestre venidero es el peruano Carlos Zambrano, quien no será tenido en cuenta por Ibarra por actos de indisciplina.

"Fue totalmente raro, sinceramente. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente. Y creo que me voy tranquilo", dijo Zambrano.

Asimismo, agregó: "Siempre fui leal, la prensa argentina siempre va a hablar, bien o mal, siempre habla. Ellos hablan sin pruebas, pero ¿Qué se puede esperar?. Ustedes (por los periodistas peruanos) saben cómo se maneja esto".