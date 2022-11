Boca y Racing a todo o nada: Benedetto y Pillud palpitaron la final en San Luis

"El partido de mañana va a definir quien es el mejor mañana, va a ser una final durísima", anticipó el goleador, quien está en la etapa final de la recuperación de desgarro.

Asimismo, señaló que "Boca demostró en todo el campeonato que es el mejor logrando el objetivo principal. Esta es una final aparte contra un gran rival que juega muy bien, no quita todo lo que logramos durante el año".

Con respecto a su presencia en este duelo, el atacante confió que "llego al límite, me esforcé mucho para estar en este partido, quería estar como sea, estoy para jugar unos minutos, me siento bien, el desgarro prácticamente no lo siento".

"En lo grupal el equipo se merecía esto, hubo muchos palos, hace tres meses nos daban por muertos y nos mataban por todos lados y nos volvimos a coronar. Fue un año increíble para todos y ojalá que lo terminemos de cerrar con otro título".

Por su parte, Pillud puntualizó que "llegamos en las mejores condiciones, fue un golpe anímico importante el de la última fecha, pero en el partido contra Tigre demostramos mucho carácter".

"Este equipo ha demostrado que se sobrepone y sale adelante de situaciones difíciles, confío plenamente en el grupo, es una nueva oportunidad y me gustaría que nos coronemos para redondear un buen año, porque hicimos un esfuerzo grande", concluyó.