Contradicciones: mientras negocia con el PRO, La Libertad Avanza arremete contra Jorge Macri por el sur de CABA

La jefa de los libertarios porteños publicó un video en el que cuestiona la gestión del macrismo en las comunas del sur de CABA. En el Uspallata le restan importancia, pero de fondo avanza una pelea por votos de cara al 2027. Cómo le fue a LLA en la zona y la batalla que deberá dar contra el peronismo.

Mientras a nivel nacional el PRO explora un posible acercamiento a La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 2027, en la Ciudad de Buenos Aires los libertarios no dan tregua y avanzan a paso firme en la tarea de ganar volumen político-electoral en el histórico territorio del macrismo. Pese a los acuerdos parlamentarios entre ambas fuerzas, Pilar Ramírez , jefa de los violetas, reafirmó una vez más puertas afuera su posición crítica hacia la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y a través de sus redes apuntó contra el estado de la zona sur.

"La Ciudad que no quieren mirar" . Así sintetizó la legisladora porteña el contenido de un video que publicó en "X" en el que se muestra recorriendo los barrios de las comunas 4, 8 y 9, a las que no dudó en definir como "completamente abandonadas" por el Gobierno porteño. "Inseguridad, basurales a cielo abierto, baches y una red de transporte inexistente", dijo a modo de radiografía estructural de la zona más postergada del distrito más rico del país. "En el sur, y en el resto de la Ciudad, FALTA ORDEN", agregó tomando prestado parte del slogan del mandatario porteño.

La presidenta de LLA CABA y persona de máxima confianza de Karina Milei, no cesó en su crítica sino que fue por más. "De la autopista 25 de Mayo para acá todo es desidia y abandono" , aseguró, en un discurso que, para extraños, podría verse emparentado con la retórica peronista de la última década contra el oficialismo porteño por la falta de políticas públicas en la zona. Pero no. Tal vez es porque, como quedó demostrado a nivel nacional, LLA también sostiene parte de su base electoral en las demandas insatisfechas de los sectores postergados.

Para Ramírez, el PRO hace años que promete transformar el sur porteño, pero afirmó que las propuestas se quedan en eso. Mencionó incluso la iniciativa anunciada por Macri en febrero del 2025 para construir un Polo de Entretenimiento en la zona que incluiría el emplazamiento de un estadio modular para 60.000 personas en el Parque de la Ciudad. "Prometen desarrollo e inversiones, pero nada de eso pasa", cuestionó. El sur, dijo, necesita "una red de transporte eficiente" que promueva su integración con el resto del distrito, pero también "inversiones reales".

En el video, la legisladora se mostró recorriendo los barrios de Villa Soldati, Lugano y Villa Riachuelo. De fondo, como denominador común, la basura tirada en las calles. Los resumió como "basurales a cielo abierto" y propuso un plan de limpieza "adaptado a las necesidades" de la zona, que, según dijo, es "diferente a lo que pasa en Palermo, a lo que pasa en Parque Chas o a lo que pasa en Once".

La Ciudad que no quieren mirar. La zona sur está completamente abandonada: inseguridad, basurales a cielo abierto, baches y una red de transporte inexistente. En el sur, y en el resto de la Ciudad, FALTA ORDEN. pic.twitter.com/4bFNEdGog1

Mientras Macri avanza en la reconstrucción del capital político y electoral del PRO en base al slogan "Ley y Orden" y con medidas como los desalojos express o el fin de los piquetes, la jefa del bloque de LLA en la Legislatura se paró en las antípodas: "El desorden es total en toda la Ciudad de Buenos Aires". Pidió, por ese motivo, más orden "en todos los barrios" porque "todos forman parte de CABA", haciendo alusión al sur.

Al ser consultados por este medio sobre la crítica de la jefa de los libertarios de CABA, en el PRO optaron por no ir al choque. "Estamos en democracia y es parte del juego. Tiene derecho de decir lo que quiera", afirmaron. Aunque, por lógica, no compartieron el análisis.

En ese sentido, desde el Gobierno porteño marcaron que en la zona sur se están llevando adelante obras importantes como la renovación integral de la autopista Dellepiane, la T1 del TramBus que cruzará la Ciudad de norte a sur y conectará Pompeya con Aeroparque, el subte F que tendrá una de sus cabeceras en Barracas y la reconstrucción del Autódromo Juan y Oscar Gálvez.

Los motivos de la avanzada de LLA sobre la gestión del PRO en la zona sur de CABA

Pero en el fondo, por debajo de las fuertes críticas de Ramírez a Macri lo que subyace es una estrategia de los libertarios porteños que apunta a absorber el voto PRO en una de las zonas más peleadas en términos electorales con el peronismo. Así lo demostraron los resultados en las comunas 4, 8 y 9 en las últimas dos elecciones en CABA, en las que los violetas y el PJ se repartieron triunfos.

En los comicios de mayo del 2025, Manuel Adorni encabezó la boleta con la que LLA compitió y ganó. Relegó al justicialismo al segundo escalón y al macrismo al tercero, en lo que fue la primera derrota de partido desde que llegó al Gobierno de CABA en 2007. Pero en la zona sur LLA se vio superada por el peronismo. Leandro Santoro ganó en Soldati, Lugano, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas, La Boca y Constitución. El PRO no pudo conquistar ninguna comuna.

Distinto, pero no tanto, fue el caso de las elecciones de octubre. Los libertarios se aliaron con los amarillos y pusieron a Patricia Bullrich como cabeza de la lista con el polémico lema "Kirchnerismo Nunca Más". El resultado fue una victoria aplastante que, a diferencia de la anterior, incluyó triunfos en todas las comunas. Así, la alianza logró arrebatarle al PJ de Mariano Recalde la zona sur.

Pero la diferencia en los barrios de las comunas 4 y 8 fueron más apretadas que las registradas en la zona norte de la Capital. En La Boca, Parque Patricios, Barracas y Nueva Pompeya, La Libertad Avanza sacó 40,4% y Fuerza Patria obtuvo el 34,7%, mientras que en Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo el triunfo libertario fue por 40% a 37,5%.

La presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, y la jefa de los libertarios porteños, Pilar Ramírez, durante la visita a la fábrica Fontela. La Libertad Avanza

LLA busca pisar fuerte en la zona sur de CABA

La estrategia de LLA es pisar fuerte en la zona sur para ampliar el volumen de votos de cara al 2027. Para muestras, cabe recordar que a mitad del mes pasado Karina Milei dejó su despacho en Casa Rosada para salir a una recorrida con Ramírez en Lugano. La secretaria general de Presidencia y su mano derecha en el distrito visitaron la mueblería Fontela de los hermanos Roberto, Federico y Fernando Fontenla.

Paradójicamente, durante el encuentro dialogaron sobre la "producción industrial" y la "generación de empleo", según informaron desde La Libertad Avanza, dos puntos débiles del gobierno de Javier Milei. El promedio de la serie desestacionalizada del Índice de Producción Industrial (IPI) entre enero y julio de 2026 contra mismo período de 2023 muestra una caída del 12%, según INDEC. Mientras que se perdieron 241.000 puestos de trabajo formal privado y cayó un 40,5% el poder adquisitivo desde noviembre 2023.

Un informe de USINA reveló que en los últimos dos años la industria de la Ciudad de Buenos Aires perdió cerca de 17 mil puestos de trabajo y acumula una caída del orden del 10%. Desde 2023 cerraron 657 empresas industriales porteñas y se perdió gran parte de la recuperación del empleo que se había producido después de la pandemia.

En la zona sur están emplazadas las principales industrias de CABA que, pese a ser un distrito donde predomina el sector de servicios, es actualmente la segunda jurisdicción del país con mayor concentración de fábricas detrás de Buenos Aires, pero por encima de Santa Fe y Córdoba. Laboratorios, talleres metalmecánicos, gráficas, textiles y compañías alimenticias tienen su producción en la Ciudad.

Meses antes, en mayo, Ramírez visitó el mismo barrio pero en compañía de Bullrich. Recorrieron la fábrica de juguetes Ruibal y la calle Chilavert, donde conversaron con comerciantes sobre la actualidad económica del distrito que conduce el PRO. "Todavía quedan impuestos locales que encarecen todo. La prioridad es una sola: más inversión, más trabajo y más oportunidades", dijo la senadora y exministra en aquel entonces.

Para los libertarios, la solución para recomponer la actividad es quitarle el "peso regulatorio de encima" a las empresas reduciendo trámites burocráticos. En la Legislatura porteña impulsan el RIMI CABA, aprobado en la Legislatura y reglamentado por Macri que promueve beneficios fiscales para quienes inviertan en el distrito, y un proyecto que va en línea con la desregulación: se denomina Ley de Libertad Comercial y lleva la firma de Ramírez.

La propuesta establece un sistema de habilitación automática para las actividades consideradas de bajo riesgo. El objetivo es que los comercios puedan comenzar a funcionar mediante una declaración jurada digital y la presentación de la documentación requerida. La propuesta no contempla una inspección previa por parte del Estado, sino un control posterior a la habilitación que deberá realizarse dentro de los 180 días. En caso de no concretarse por una causa ajena al comerciante, la autorización pasará a ser definitiva.

Además, impulsan la incorporación del "silencio positivo" que obliga al Gobierno a resolver cada solicitud de habilitación dentro de los 30 días hábiles de presentada, más un plus de cinco días adicionales. Si transcurrido ese plazo no existe una respuesta, quedará aprobada automáticamente. La iniciativa, según afirman, busca evitar demoras administrativas mediante el principio de una sola observación y permitiría bajar los costos para los empleadores.