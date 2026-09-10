Vuelven a cortar Cantilo e Illia por obras: desde cuándo y por cuánto tiempo

La Ciudad desplegará un esquema de cierres totales y parciales durante todo el fin de semana. El cronograma completo de desvíos y horarios confirmados.

La circulación hacia el norte sufrirá interrupciones totales y parciales entre la noche del viernes y las primeras horas del lunes.

La circulación por la Autopista Illia y la avenida Cantilo sufrirá cortes a partir de la noche del viernes 11 de septiembre por obras de infraestructura vial y peatonal. Las medidas fueron informadas por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires , estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y se mantendrán hasta el lunes.

El objetivo central de las tareas es avanzar con la colocación de los pilotes que formarán parte de la estructura del futuro Anillo Peatonal y Paso Bajo Nivel Pampa , además de la ampliación del Puente Labruna. Los trabajos buscan reconfigurar el flujo de vehículos y peatones entre el norte de la capital y el área costera.

Se aplicará un corte total de la Autopista Illia en sentido al norte y de un tramo de la avenida Cantilo. El tránsito deberá desviarse por Figueroa Alcorta o Avenida Del Libertador para retomar Cantilo después de Aeroparque. El Paseo del Bajo permanecerá cerrado hacia el norte a la altura de Retiro, desviando a los camiones por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

La circulación estará parcialmente habilitada, con dos carriles disponibles para el tránsito y otros dos restringidos por las obras a la altura de la cabecera norte de Aeroparque.

Sábado 12 desde las 16:00 hasta el lunes a las 5:00

Se reanudará el corte total en la Autopista Illia y Cantilo. Como alternativa, los vehículos serán desviados por Figueroa Alcorta o Del Libertador y podrán retomar Cantilo luego del Aeroparque. También volverá a cerrarse el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro, desviando el tránsito pesado a través de Costanera - Güiraldes - Cantilo.

En paralelo, el sábado de 8:00 a 12:00 se cortará la colectora de Cantilo a la altura de River, por obras vinculadas a la ampliación del puente Labruna, imposibilitando el acceso a Ciudad Universitaria.

Como alternativa, los vehículos deberán acceder a las instalaciones de la UBA a través de la Costanera o, en el caso de los conductores que circulen por la avenida Lugones, continuar hacia la salida a Aeroparque – Costanera para empalmar con el acceso a Ciudad Universitaria.

Sobre las obras en marcha en Cantilo y Lugones

Las tareas que se llevarán a cabo en la zona responden a dos proyectos de ingeniería articulados entre el gobierno porteño y la empresa AUSA. La intervención principal corresponde al Paso Bajo Nivel Pampa, un túnel de 540 metros de extensión con cuatro carriles y una altura libre superior a cuatro metros. La obra conectará de manera directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera por debajo de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas.

El diseño del predio sumará un anillo peatonal y para ciclistas con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido. Esta pasarela elevada sobrevolará las vías del tren y las autopistas para ofrecer un cruce seguro y un mirador urbano hacia la franja costera.

En paralelo, la readecuación del Puente Labruna sumará carriles en ambos sentidos mediante la creación de una nueva rama vehicular hacia el río. La obra contempla pasar de un carril por mano a dos por sentido, sumando una pasarela peatonal de cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros para agilizar el movimiento hacia polos educativos y deportivos como el Parque de la Innovación, el CeNARD, Ciudad Universitaria y la cancha de River Plate.