Campazzo va a jugar en la NBA: su representante lo confirmó y dio algunos detalles

Ahora sólo queda por despejar la incógnita del equipo que contratará al base cordobés para la temporada que viene. Al respecto, Villanueva dio detalles sin dar un nombre: "Tiene más chances de ir a la Conferencia Oeste y no es de los humildes. Sería hipócrita de mi parte decir que no tuvimos conversaciones. No pienso decir el equipo que está muy interesado en él. Hemos mantenido con tranquilidad el tema".

Según trascendió en las redes sociales y hasta confirmó el medio estadounidense "Sporteando", Campazzo jugaría en los Denver Nuggets, equipo históricamente humilde pero de brillante presente y futuro: vienen de jugar la final de su conferencia de la mano de dos cracks como Nikola Jokic y Jamal Murray.

De esta manera, parecen descartados los Timberwolves, donde jugará su compatriota Bolmaro, y Dallas Mavericks de su excompañero y estrella Luka Doncic.