Campeones del '86 palpitaron el duelo ante Inglaterra y lo compararon con su época + Agregar ámbito en









Los campeones del mundo con la Selección argentina en México 1986 hablaron del nuevo cruce ante Inglaterra y anticiparon la semifinal del Mundial 2026, que se disputará este miércoles en Atlanta.

Campeones del '86 palpitaron el duelo ante Inglaterra y lo compararon con su época

A dos días de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Héctor Zelada y Sergio “Checho” Batista recordaron lo que significó aquel duelo histórico de cuartos de final, disputado apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

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“Ese partido era más importante que la final”, aseguró Zelada en diálogo con Nelson Castro en Radio Rivadavia, al rememorar el 2 a 1 de Argentina sobre Inglaterra en el estadio Azteca.

El ex arquero campeón del mundo explicó que el contexto de 1986 era muy distinto al actual, porque la herida de Malvinas todavía estaba demasiado cerca y el encuentro tenía una carga emocional que excedía completamente lo futbolístico.

Zelada, de todos modos, marcó una diferencia con la previa actual y consideró que el partido del miércoles se vive de otra manera, con otro clima y otra generación: “Ahora lo siento distinto”.

En la misma línea, Batista también recordó la importancia que tenía aquel encuentro para el plantel argentino conducido por Carlos Salvador Bilardo.

“Ese era el partido. Teníamos bien en claro lo que significaba”, expresó el “Checho”, otro de los integrantes del equipo que terminó levantando la Copa del Mundo en México. Las voces de los campeones del 86 volvieron a tomar fuerza en la previa de un duelo cargado de historia, memoria y simbolismo para el fútbol argentino. Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026, en un cruce que volverá a poner frente a frente a dos selecciones marcadas por algunos de los capítulos más recordados de la historia de la Copa del Mundo. El ganador jugará la final del domingo 19 de julio ante el vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Francia y España en Dallas.