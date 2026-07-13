Jordan Pickford llenó de elogios a Messi y evitó las polémicas con Argentina: "Se siente especial, pero es solo un partido"

El arquero del Everton habló en la previa de la semifinal del miércoles frente a la Argentina y eludió el tono confrontativo en un duelo que excede a lo futbolístico. "Es una gran historia poder jugar en contra de Messi", afirmó.

A pocas horas de que se dispute la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra , uno de los protagonistas del cruce rompió el silencio en conferencia de prensa. Jordan Pickford, arquero de los Tres Leones, se refirió a Lionel Messi y al resto del plantel albiceleste en la antesala del partido, que se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

“No creo que Messi tenga temor a patear otro penal” , expresó el arquero del Everton, que viene siendo clave en este Mundial para su selección. La frase no es casual: el capitán argentino falló dos penales en la presente edición del torneo, y el futbolista inglés se adelantó a lo que puede llegar a pasar este miércoles.

Pickford también elogió al rosarino, aunque acompañó el halago con una advertencia sobre cómo deberá plantarse Inglaterra frente a la Scaloneta: “ "Marcó tantos goles, hizo tantos goles... Es una gran historia poder jugar en contra de Messi. Sabemos todos lo bueno que es. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo. Va a ser un gran partido, un gran clima...".

Sobre la magnitud del compromiso, agregó: “ Se siente especial, pero es sólo un partido de fútbol. Esperemos estar a la altura de Argentina, vamos a jugar contra una selección de primer nivel. Estamos hablando de cuatro de las principales selecciones del ranking FIFA. Es un placer jugar este partido y vamos a tratar de ganar".

El arquero inglés tampoco esquivó las comparaciones con su par argentino, con quien comparte la Premier League: “Dibu Martínez es un arquero top, Argentina siempre fue una gran selección”, sentenció.

Por último, se refirió a la preparación del equipo de cara al choque en Atlanta y remarcó el potencial ofensivo de Inglaterra: “Estamos preparados para cualquier cosa, tenemos muy buenos jugadores en ataque”, cerró.

Cómo llega Inglaterra al duelo con la Selección argentina: resultados y goles en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra llegará a la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina con una ventaja en el aspecto físico, ya que acumuló menos minutos en tiempo suplementario que el conjunto de Lionel Scaloni. Ambos equipos necesitaron del alargue en sus últimos partidos, aunque la Albiceleste tiene una mayor carga de minutos disputados.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó 2-1 a Noruega en los cuartos de final y logró su clasificación tras disputar por primera vez en esta fase de eliminación directa un encuentro que se extendió más allá de los 90 minutos. Antes de ese partido, Inglaterra había resuelto sus cruces dentro del tiempo reglamentario.

Jude Bellingham y Harry Kane se transformaron en los principales referentes ofensivos de Inglaterra durante el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid fue decisivo en los momentos más importantes del torneo, mientras que el delantero del Bayern Munich aportó su jerarquía y capacidad goleadora para sostener al equipo de Thomas Tuchel.

Bellingham llega a la semifinal contra Argentina como uno de los máximos goleadores de la Copa del Mundo. El volante marcó un doblete ante Noruega en los cuartos de final, incluido el gol del triunfo en el tiempo suplementario, y alcanzó los ocho tantos, cifra que lo ubica en lo más alto de la tabla junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.