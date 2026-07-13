Lionel Scaloni superó a César Luis Menotti y quedó a un paso de alcanzar a Carlos Bilardo en mundiales + Agregar ámbito en









El actual entrenador de la Selección argentina sigue sumando grandes pasos en las estadísticas de las Copas del Mundo. Conocé los detalles.

Lionel Scaloni superó a Menotti y quedó a un paso de alcanzar a Bilardo en Mundiales

La travesía de la Selección Argentina en el Mundial 2026 fortalece el legado de Lionel Scaloni, no sólo desde lo emocional sino también desde lo estadístico. Con la clasificación a las semifinales, tras la victoria sobre Suiza, el entrenador volvió a romper marcas y continúa consolidándose entre los directores técnicos más importantes de la historia del seleccionado nacional.

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El encuentro frente al conjunto europeo representó el 13° partido mundialista de Scaloni al frente de la Selección, registro con el que dejó atrás a César Luis Menotti, campeón del mundo en 1978, quien había dirigido 12 encuentros en Copas del Mundo.

Ahora, el único entrenador que permanece por delante es Carlos Salvador Bilardo, con 14 partidos dirigidos. Sin embargo, esa marca tiene fecha de vencimiento: con la clasificación a las semifinales, Argentina tiene asegurados otros dos compromisos -la semifinal y la final o el partido por el tercer puesto-, por lo que Scaloni se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos por la Selección argentina en la historia de los mundiales.

Pero los récords no terminan allí. El ciclo del entrenador nacido en Pujato mantiene otra estadística que habla de su jerarquía: continúa invicto frente a selecciones europeas, con un saldo de siete triunfos y tres empates, una racha que refuerza la capacidad competitiva del equipo frente a los principales exponentes del fútbol del "Viejo Continente".

La clasificación frente a Suiza también dejó una señal de continuidad dentro del proyecto. Por primera vez desde el Mundial de Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella repitió equipo entre la semifinal y la final, la Selección argentina volvió a presentar la misma formación titular en dos partidos consecutivos de una Copa del Mundo. La decisión del cuerpo técnico reflejó la confianza en un equipo consolidado y la estabilidad que caracteriza al ciclo de Scaloni.

Con dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y una nueva semifinal mundialista en su recorrido, Lionel Scaloni sigue ampliando un legado que ya ocupa un lugar de privilegio en la historia de la Selección argentina y que todavía tiene nuevas páginas por escribir en el Mundial 2026.