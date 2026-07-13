Subastarán la pelota con la que Diego Maradona hizo "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" ante Inglaterra: esperan cifra récord

La Adidas Azteca quedó en manos del árbitro tunecino Ali Bin Nasser luego del partido y la remató en 2022 por u$s2,4 millones. Ahora volverá a salir a subasta por la casa Heritage Auctions.

La Adidas Azteca con la que Diego Maradona anotó los dos goles más importantes de la historia de los mundiales.

La pelota Adidas Azteca con la que Diego Maradona anotó "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" ante Inglaterra, en los cuartos de final de México 1986 es noticia a 40 años de aquella epopeya . A días de la semifinal entre Argentina y los ingleses en el Mundial 2026 : la casa Heritage Auctions confirmó que la redonda se pondrá en remate y espera una cifra récord.

Aunque el paso de cuatro décadas la dejó desinflada y con signos de deterioro, se trata de una verdadera reliquia: fue el primer modelo de balón oficial confeccionado íntegramente con materiales sintéticos, sin gajos de cuero, de la marca alemana Adidas. Además, es el objeto con el que el ídolo de Villa Fiorito dejó en el camino a los ingleses en el mundial que luego terminaría conquistando Argentina.

La casa estadounidense Heritage Auctions, encargada del remate, abrirá la puja el 31 de julio y la definirá en la gran subasta presencial del 22 y 23 de agosto, en el marco de su Summer Platinum Night Sports Auction en Dallas, Texas. El precio de salida será de u$s2,5 millones, aunque en la casa de subastas no descartan que la cifra final ronde o incluso supere los u$s10 millones, lo que la convertiría en el objeto deportivo más caro jamás vendido.

La pelota, considerada la única con la que se disputaron los 90 minutos según una carta de autenticidad firmada por el árbitro tunecino Ali Bin Nasser —quien la conservó también durante 36 años, ya que el protocolo FIFA de la época permitía al juez principal quedarse con el balón, y que hizo firmar como testigos al resto de la terna arbitral—, ya había pasado por el mercado del coleccionismo: en noviembre de 2022, la casa londinense Graham Budd Auctions la remató en pleno clima previo al Mundial de Qatar por cerca de u$s2,4 millones, y terminó en manos de un comprador que optó por el anonimato.

Ahora la pieza volverá a exhibirse en una vitrina de Estados Unidos con la expectativa de romper un nuevo récord. Mike Provenzale, subastador especializado de Heritage, la definió como una verdadera rareza: posiblemente, dijo, el objeto futbolístico más importante que existe.

El récord actual también pertenece a un ítem de ese mismo partido histórico: la camiseta azul que Maradona vistió en el segundo tiempo, que perteneció durante 36 años al inglés Steve Hodge y que la casa Sotheby's remató en mayo de 2022 por u$s9,3 millones, más del doble de su valor base.

El historial entre Argentina e Inglaterra, un clásico que se reedita después de 22 años

La subasta llega en el momento justo: este miércoles, Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse, esta vez en las semifinales del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será apenas el sexto antecedente entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales, y el primero en una instancia de semifinal.

El historial mundialista arrancó en Chile 1962, con triunfo inglés por 3-1 en la fase de grupos. Cuatro años más tarde, en los cuartos de final de Inglaterra 1966, los locales se impusieron 1-0 en un partido recordado por la polémica expulsión del capitán argentino Antonio Rattín. Llegó después México 1986, el capítulo más recordado de todos, con el 2-1 sellado por el doblete de Maradona —Mano de Dios y Gol del Siglo— y el descuento de Gary Lineker.

En Francia 1998 protagonizaron otro clásico inolvidable: empataron 2-2 en los octavos de final, con goles de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para la Albiceleste, y Argentina avanzó en la definición por penales gracias a las atajadas de Carlos Roa. El último cruce mundialista fue en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra se impuso 1-0 en la fase de grupos con un gol de penal de David Beckham.

Fuera de las Copas del Mundo, ambos seleccionados también se enfrentaron en amistosos, y el último antecedente absoluto entre ambos data del 12 de noviembre de 2005, en Ginebra, con triunfo inglés por 3-2. Desde entonces no habían vuelto a cruzarse, por lo que el partido de este miércoles reabre, después de más de dos décadas, una de las rivalidades más cargadas de historia, política y pasión del fútbol mundial.

Argentina venció este sábado por la noche a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y logró acceder a las semifinales. Los de Lionel Messi se enfrentarán contra Inglaterra, que superó a Noruega.

Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: horario y TV

La selección nacional se impuso por 3 a 1 en el tiempo suplementario. Alexis Mac Allister abrió el partido con un gol en el primer tiempo. Los suizos lo empataron con un tanto de Ndoyé y obligaron a que el encuentro se defina en el alargue. Allí, con uno más por la expulsión de Emboló, Argentina logró la victoria gracias a un golazo de Julián Álvarez y un tercer tanto de Lautaro Martínez.

Con la clasificación, Argentina se enfrentará a Inglaterra una vez más en una Copa del Mundo. La semifinal se jugará el miércoles 15 de julio desde las 16hs en el Estadio Atlanta.

Día: 15 de julio

Horario: 16hs

TV: TyC Sports, DSports, Disney+, TV Pública

Estadio: Atlanta