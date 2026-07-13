Mundial 2026: los precios del estadio de Atlanta para ver Argentina contra Inglaterra por semifinal

El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y tiene techo retráctil, pantalla 360° y capacidad para más de 70.000 espectadores.

Este miércoles la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra desde las 16:00, por un lugar en la final.

Este miércoles, Argentina enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la semifinal del Mundial 2026 . El partido definirá un lugar en la final, donde espera el ganador del duelo entre Francia y España.

El encuentro será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , un escenario con capacidad para más de 70.000 espectadores que se destaca por su techo retráctil y una pantalla circular de 360° considerada una de las más impactantes del mundo.

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta . Durante la Copa del Mundo será denominado oficialmente como Atlanta Stadium por las normas comerciales de la FIFA. El recinto tiene capacidad para alrededor de 71.000 espectadores en su configuración habitual y puede ampliarse hasta unos 75.000 lugares para eventos de mayor magnitud.

Inaugurado el 26 de agosto de 2017 , fue construido como reemplazo del histórico Georgia Dome y se convirtió en la nueva casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS . La obra tuvo un costo estimado de 1.600 millones de dólares y es considerado uno de los escenarios deportivos más tecnológicos de Estados Unidos.

Uno de los grandes atractivos es su techo retráctil , formado por ocho paneles triangulares translúcidos que funcionan mediante un sistema similar al diafragma de una cámara fotográfica. Cada uno se desplaza sobre rieles independientes y, cuando está abierto, los sectores generan la apariencia de las alas extendidas de un halcón , en referencia al equipo de la NFL que juega como local.

Otra de las innovaciones es su pantalla circular de 360°, conocida como Halo Board, ubicada alrededor del borde superior del estadio. La estructura mide aproximadamente 335 metros de largo y 18 metros de alto, con una superficie total cercana a los 5.800 metros cuadrados. A esta, se suman más de 1.900 metros cuadrados de paneles LED adicionales distribuidos dentro del recinto.

El establecimiento también fue diseñado con una fuerte apuesta por la comodidad del público. Cuenta con más de 670 puntos de venta gastronómicos, espacios de entretenimiento, zonas de reunión para los hinchas y sectores especialmente preparados para grandes eventos.

Estadio de Atlanta: precios durante los octavos de final

Para sus concesiones, el Mercedes-Benz Stadium se centró principalmente en la calidad y rapidez del servicio. El establecimiento tiene 670 puntos de venta y aplica una política de "precios accesibles", con valores más bajos en comparación con otros recintos deportivos.

Comidas y snacks

Papas fritas: 3,50 USD

Pizza entera (pepperoni, salchicha, queso o vegetariana): 18 USD

Porción de pizza (pepperoni, salchicha, queso o vegetariana): 3 USD

Pan de ajo (garlic knots): 8 USD

Pochoclos tamaño familiar: 9 USD

Pochoclos tamaño pequeño: 2 USD

Box de golosinas: 3,50 USD

Bebidas

Gaseosa 900ml (edición souvenir): 4 USD

Gaseosa 650 ml: 2 USD

Agua 600ml: 3 USD

Bebida isotónica/deportiva 600ml: 3 USD

Bebidas alcohólicas y cócteles

Cerveza tirada estadounidense 600ml: 9 USD

Cerveza artesanal/importada tirada 600ml: 11 USD

Cóctel en lata 350ml: 10 USD

Argentina vs Inglaterra: día y horario de la semifinal del Mundial 2026

Hoy Argentina se enfrentará con Inglaterra a las 16:00 (hora Argentina) en el Atlanta Stadium por un lugar en la semifinal del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni llega al octavo partido tras una fase de grupos perfecta, donde consiguió tres victorias en tres partidos: 2-0 ante Argelia, 3-1 frente a Austria y 2-0 contra Jordania.

En los 16avos, la Albiceleste tuvo un cruce exigente con Cabo Verde, al que venció por 3-2 en el alargue. Luego, logró un triunfo agónico por 3 a 2 ante Egipto en un partido sufrido que se definió en el tiempo regular. Finalmente, en cuartos le ganó a Suiza por 3 a 1 en el tiempo extra tras igualar 1 a 1 en los 90'.

Del otro lado aparece Inglaterra, que logró dos triunfos y un empate en la fase de grupos: venció 4 a 2 a Croacia, igualó 0 a 0 ante Ghana y superó por 2 a 0 a Panamá. En 16avos le ganó 2-1 a República Democrática del Congo, en octavos superó 3-2 a México y finalmente, en cuartos, derrotó en el suplementario a Noruega por 2 a 1.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.