Canobbio disparó contra Bielsa y avivó el fuego en Uruguay: "Me faltó el respeto"

Canobbio detalló parte de su cruce con Bielsa: "Hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho, me echó la culpa de haber perdido un partido, el partido con Ecuador. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí".

En adición a esto, Canobbio salió a agradecer y bancar a Luis Suárez por sus testimonios contra Bielsa: "Firmo abajo de todo lo que dijo Luis, está en lo cierto y es toda la verdad".

"En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga", sumó el volante.