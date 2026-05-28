Habilitan una nueva etapa de las obras en el Puente Labruna y cambian la circulación en Núñez

El objetivo es ampliar el acceso para mejorar el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo duplicaría la capacidad de circulación.

Habilitaron una nueva etapa de las obras en el Puente Labruna.

Desde este viernes 29 de mayo quedará habilitada la primera etapa de la ampliación del Puente Labruna , una obra que permitirá duplicar la capacidad de circulación en uno de los accesos más transitados de la zona norte de la ciudad.

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La estructura histórica pasará de contar con un carril doble a disponer de dos puentes diferenciados , uno para cada sentido de circulación.

La obra fue impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente paralelo al ya existente, que funcionará en sentido hacia el río.

De esta manera, el puente original quedará destinado a la circulación en sentido contrario , reorganizando completamente el tránsito de la zona.

puente labruna obra gcba ausa 2026 La obras buscan llegar a la doble circulación en el puente. Archivo

Qué buscan mejorar con la obra

Según informó el ministerio, la ampliación permitirá mejorar la conectividad entre distintos puntos estratégicos del norte porteño. Entre ellos aparecen:

El Parque de Innovacion.

El estadio de River Plate.

La Universidad de Buenos Aires.

Ciudad Universitaria.

El corredor conformado por las avenidas Lugones y Cantilo.

La zona suele registrar una fuerte congestión vehicular, especialmente durante eventos deportivos, horarios universitarios y horas pico laborales.

Cambios en el tránsito de Núñez y Belgrano

La habilitación de esta primera etapa traerá además modificaciones importantes en la circulación vehicular de calles clave de Nunez y Belgrano.

La avenida Udaondo pasará a ser mano única en dirección hacia Avenida del Libertador desde la autopista Lugones. Por otra parte, la calle Campos Salles funcionará como vía de salida hacia Lugones desde Libertador.

Como parte de la reorganización vial, también se habilitará un nuevo semáforo sobre Libertador. Allí quedará permitido el giro a la izquierda para los vehículos que circulen en sentido hacia el centro porteño.

Las autoridades esperan que los cambios permitan ordenar el flujo vehicular y reducir demoras en uno de los sectores más transitados de la ciudad.