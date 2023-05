Carlos Tevez criticó a PSG por el trato a Lionel Messi

"Messi nos hace dar un golpe de humildad a todo el mundo. Si me decías a mi siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre, me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates. Ellos me tenían que pedir disculpas a mí, pero Messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero", expresó el Apache sobre la reacción de la Pulga ante los pedidos del PSG.