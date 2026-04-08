Qué servicio contratar para ver los 104 partidos del Mundial y cuáles son los canales que transmitirán los partidos de Argentina

La Selección de Scaloni debutará ante Argelia el 16 de junio, y luego enfrentará a Austria y Jordania en la fase de grupos.

La TV Pública y Telefe emitirán todos los partidos de Argentina.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones y 104 partidos , incluyendo la participación de Argentina , que llegará como campeona y con la expectativa de defender el título conseguido en Qatar 2022.

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Nuestro debut será ante Argelia , el 16 de junio, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la primera ronda frente a Jordania el 27 de junio, nuevamente en esta última ciudad.

Con el formato ampliado, también cambió la forma de seguir el torneo . La cantidad de encuentros, los horarios y la diversidad de sedes obligan a elegir bien cómo verlos.

Mientras algunas señales transmitirán algunos puntuales, como el debut, los cruces decisivos o los partidos del grupo de Scaloni, solo un servicio tendrá acceso completo a todo el campeonato. A continuación, conocé todos los detalles.

Los partidos de la Selección Argentina estarán disponibles en varias pantallas, lo que asegura un acceso amplio en todo el país. La principal opción gratuita será la TV Pública , que emitirá todos los encuentros del equipo, desde el debut hasta una eventual final. Esta cobertura también se replicará en Radio Nacional .

A esta oferta se suman TyC Sports y Telefe, que transmitirán un paquete importante de encuentros incluyendo todos los de Argentina, el partido inaugural, las semifinales y la final.

El grupo de analistas del canal del empresario Gustavo Scaglione estará liderado por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

En cuanto a opciones pagas, DSports, la señal deportiva de DirecTV y su plataforma de streaming DGO, es la única en tener todos los derechos del torneo.

Argentina Zambia Marcelo Endelli/Getty Images Marcelo Endelli/Getty Images

Mundial 2026: qué servicio contratar para ver los 104 partidos

Para quienes quieran seguir el Mundial 2026 completo, sin depender de una grilla parcial, la única alternativa será contratar DirecTV, a través de DSports o su plataforma digital DGO.

Este servicio tendrá acceso a la totalidad de los 104 partidos y, además, mantendrá exclusividad sobre una gran parte del fixture: se estima que entre 71 y 73 encuentros solo podrán verse ahí. Esto incluye muchos de fase de grupos, eliminatorias completas y cruces de selecciones internacionales que no aparecerán en la TV abierta.

En paralelo, surgirá una alternativa digital con FIFA+, desarrollada junto a DAZN. Este servicio ofrecerá una versión gratuita con resúmenes y contenidos destacados, y otra paga que incluiría acceso a todos los partidos en streaming.