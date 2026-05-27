Países Bajos confirmó su lista para el Mundial 2026 con varias apuestas físicas

Ronald Koeman oficializó la nómina de 26 jugadores y mantuvo a futbolistas que llegan al torneo con lesiones y poca continuidad.

Ronald Koeman presentó la lista definitiva de Países Bajos para disputar el Mundial 2026.

La selección de Países Bajos anunció este miércoles la lista definitiva de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026 y confirmó las convocatorias de Memphis Depay , Jurriën Timber y Justin Kluivert , tres jugadores que llegaban con interrogantes por sus problemas físicos. La nómina fue presentada por el entrenador Ronald Koeman en la concentración de Zeist.

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La convocatoria neerlandesa dejó varias decisiones destacadas de cara al Mundial. Entre ellas sobresale la presencia de Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección, que atravesó los últimos meses con molestias musculares y poca continuidad en Corinthians.

El delantero de 32 años, autor de 55 goles con la camiseta de Países Bajos, apenas disputó dos encuentros como suplente con el club brasileño durante los últimos dos meses debido a lesiones en el muslo y la pantorrilla.

Memphis Depay, Jurriën Timber y Justin Kluivert fueron convocados pese a llegar con problemas físicos.

Koeman también decidió incluir a Jurriën Timber , defensor del Arsenal que no juega desde mediados de marzo por un problema en la ingle. El futbolista de 24 años recién volvió a entrenarse esta semana con el conjunto inglés de cara a la final de la Liga de Campeones.

Otro de los nombres que recibió el respaldo del entrenador fue Justin Kluivert, quien se recuperó recientemente de una operación de rodilla y apenas sumó dos ingresos desde el banco en Bournemouth tras completar su rehabilitación.

Las ausencias que dejó la lista de Países Bajos

Entre los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria aparecen nombres importantes como Jeremie Frimpong, Luciano Valente, Kees Smit y Lutsharel Geertruida.

Además, el experimentado defensor Stefan de Vrij tampoco fue incluido luego de sufrir una lesión muscular en el último partido de la temporada de la Serie A con Inter de Milán.

En contrapartida, la nómina presentó algunas novedades llamativas. El arquero Robin Roefs, del Sunderland, y el delantero Crysencio Summerville, del West Ham United, todavía no debutaron oficialmente con la selección mayor y tendrán su primera experiencia mundialista.

Ronald Koeman Barcelona.jpg El entrenador neerlandés decidió convocar a varios jugadores que atravesaron lesiones en los últimos meses.

También se destacó el regreso del mediocampista Marten de Roon, quien volvió a ser convocado después de dos años sin disputar encuentros con la Oranje.

Países Bajos ya piensa en su debut mundialista

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el seleccionado neerlandés disputará dos amistosos preparatorios: el 3 de junio frente a Argelia en Róterdam y el 8 de junio ante Uzbekistán en Nueva York.

Luego, el equipo dirigido por Ronald Koeman comenzará su participación en el Grupo F del Mundial el 14 de junio frente a Japón. Más adelante también enfrentará a Suecia y Túnez.

La expectativa en Países Bajos vuelve a estar puesta en la posibilidad de romper con la histórica condición de “eterno aspirante” y conseguir finalmente su primer título mundial.

PAISES BAJOS.jpg La selección neerlandesa presentó su plantel definitivo para la Copa del Mundo con algunos futbolistas todavía en recuperación. X.com

Los 26 convocados de Países Bajos para el Mundial 2026

Arqueros

Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensores

Nathan Aké (Manchester City)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)

Jurriën Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mediocampistas

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Marten de Roon (Atalanta)

Guus Til (PSV)

Quinten Timber (Olympique de Marsella)

Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

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