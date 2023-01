El mediático DT que se niega a trabajar en el exterior

"No voy a estar detrás de una persona para que me deje trabajar. No voy a rendirle pleitesía a nadie", declaró Caruso Lombardi, en una entrevista con la agencia Télam.

Sobre la pelea, aseguró se relaciona con su intención de intervenir en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA): "Yo simplemente quise un gremio de los técnicos que sea limpio, transparente y que tengan lo que se merecen. Si él no quiere eso, es su problema".

"Luché para que los técnicos puedan tener una elección justa como corresponde, que los 25 mil técnicos puedan votar. Ahora si después votan sólo 700 y con una lista única, que es la de él, ahí uno se da cuenta que todo lo que estamos hablando está de más", remarcó.

Caruso Lombardi contó que tuvo "muchas propuestas para dirigir en distintos lugares de Sudamérica", pero se resistió a emigrar. "No tiene sentido, no voy me a ir del país porque soy más argentino que el bife de chorizo. Estoy bien acá, tengo muchos proyectos en Buenos Aires", explicó.

"Me quedo y si no dirijo no importa. Tengo 30 años de trayectoria, de mí jamás podrán decir nada. Hice todas las cosas que tenía que hacer con muchísimos resultados a favor y eso me llena de orgullo, porque la gente siempre te da las gracias por cada uno de los 25 clubes donde estuve" señaló el DT, que el próximo 10 de febrero cumplirá 61 años.

Cómo lo vio a Messi en el Mundial

Caruso Lombardi fue uno de los más críticos con Lionel Messi por sus actuaciones con la camiseta argentina, antes del Mundial de Qatar del año pasado. Y ahora explica su nueva consideración sobre el astro:

"Yo en un momento critiqué a Messi porque no adulo a nadie. Pero el Messi que vimos en este Mundial era el que quería la gente: el jugador dado, el que se saca fotos, el que está con la gente, el que pide la pelota, que se pone el equipo al hombro y el define los partidos. No podemos comparar al Messi de ahora con el de antes", diferenció.