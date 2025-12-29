Cavani rompió el silencio y recordó su gol errado ante Alianza Lima: "Lo analicé mil veces" + Seguir en









El futbolista uruguayo rememoró lo que fue su gran pifia en la última jugada contra Alianza Lima, que podría haberle dado la clasificación a Boca en el repechaje a la Copa Libertadores.

El delantero uruguayo de Boca rememoró su recordado gol errado sobre el final de la trágica serie con derrota ante Alianza Lima, que sentenció la eliminación del "Xeneize" de la Copa Libertadores en la Fase 2.

En diálogo con DSports, Edinson Cavani confesó que la chance malograda quedó resonando en su cabeza. En aquella ocasión, el "charrúa" tuvo una chance en sus pies que no logró materializar y que podría haberle dado la clasificación a Boca a la siguiente fase de la copa sobre el cierre del partido, cuando su equipo ganaba 2-1 (2-2 en el global). Pero no logró pegarle a la pelota, la serie se definió en los penales y el "Xeneize" quedó afuera ante su gente.

Fue a los 97', en la última, cuando un centro cabeceado por Milton Giménez encontró por el segundo palo al chileno Williams Alarcón, quien la sirvió al medio para la llegada del uruguayo, que no logró enviarla al fondo de la red.

"Hay goles que son más puntuales, que quedan, como el gol que no pude hacer para entrar a la Copa Libertadores. Lo analizás y sabés por qué es. Lo analicé mil veces, porque nos dejó sin la chance de pasar", arrancó su descargo Cavani.

Luego, pasó a justificar por qué lo erró: "Fue una situación en la que me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Y eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, porque venís exigido. Caerte, girar y levantarte; y hacer un giro también, porque no es solamente que caés al piso, sino que tenés que levantarte y girar para buscar la posición para patear. Te mareás… Tiré la patada por instinto y la tiré tarde", comentó.

Cómo maneja Cavani las críticas de los hinchas Cavani también fue consultado en la misma entrevista cómo vive las críticas, sobre todo en redes sociales, cuando las cosas no salen. “Uno ya sabe; estamos grandes y percibís las cosas. Sabés cuándo las cosas salen bien y cuándo salen mal. No soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo o para darme cuenta de cómo están las cosas. Soy consciente: viví para el fútbol desde que empecé mi carrera, soy muy observador y me analizo mucho. El tema de las redes es así: uno sabe que en algún momento te van a castigar y en otros no. Es parte del show. Hoy el fútbol, si antes era un show, lo es muchísimo más", concluyó.