El demoledor nocaut del senegalés Touba Niang a "Bazooka" Chávez que fue tendencia

El boxeador nacido en Senegal pero nacionalizado argentino fue tendencia en el mundo del boxeo por una su gran performance con nocaut incluído.

Antes del fin de año, el boxeo nacional nos regaló el último gran nocaut de 2025. Este sábado 27 de diciembre, el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue testigo del ascenso del senegalés Touba Niang.

El peleador de origen africano, pero nacionalizado argentino, despachó con una potencia demoledora al santiagueño Agustín "Bazooka" Chávez en el quinto asalto, cerrando el año de la mejor manera posible.

El combate, pactado a ocho rounds en la categoría peso welter, fue de menor a mayor hasta que la precisión de Niang dijo basta. El senegalés no solo dominó el ritmo, sino que definió el duelo con una contundencia técnica que dejó al público de Castro Barros 75 de pie.

En la Federación Argentina de Boxeo y por la Categoría Súperwelter, el boxeador senegalés Toubá Niang derrotó por nocaut al argentino Agustín Chávez en el cuarto round. pic.twitter.com/g09ScGwrKt — TyC Sports (@TyCSports) December 28, 2025 El KO técnico en el quinto asalto no fue producto del azar, sino de un plan de pelea impecable. La combinación final de Niang sobre Chávez fue de una precisión quirúrgica, consolidándolo como una de las grandes promesas a seguir en 2026.

Más allá de su pegada, Niang capturó la atención de los presentes por un gesto que denota su fuerte vínculo con el país: subió al ring con su cabello teñido con los colores de la bandera argentina, un homenaje al país que lo acogió y donde hoy desarrolla su carrera profesional.

A sus 24 años, el púgil es un apasionado del fútbol y un ferviente hincha de Boca, integrando las costumbres locales a su vida diaria mientras reparte su tiempo entre el entrenamiento y su trabajo como vendedor en Quilmes.

