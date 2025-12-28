Sorpresa en el futsal con casi 100 goles: el resultado más abultado de toda la historia del deporte + Seguir en









El fútbol sala de Europa dejó un marcador histórico, que generó bastante sorpresa en el mundo y estableció un nuevo récord.

La histórica paliza estableció un nuevo récord en el fútbol sala. Yerevan

El futsal es un deporte que con el tiempo adquiere cada vez más relevancia. El talento y la técnica son de vital importancia, incluso más que en el fútbol de once contra once. En espacios reducidos, suele resaltar quien mejor trata la pelota, por lo que cada vez suma más adeptos a este formato donde la elegancia prevalece.

Otra de las ventajas con las que cuenta para hacerse más popular con el paso del tiempo es la cantidad de goles, ya que suelen verse más que en otras categorías. Pero recientemente se dio un marcador que no es para nada normal y que estableció un nuevo récord en el mundo.

Yerevan FC El conjunto armenio no tuvo piedad contra su rival. Yerevan 98-1: el resultado histórico en el futsal de Armenia Mientras algunos obsesivos quizás se queden con que faltó un gol para que hayan sido 100 en total, la realidad es que todo el mundo del futsal quedó perplejo ante semejante demostración. En la Premier League de Fútbol Sala de Armenia, el Yerevan ganó por 98 a 1 al Alashkert.

Suena irreal incluso en el desglose, ya que el promedio de anotación fue de un gol cada 25 segundos. La primera parte tuvo un resultado parcial de 33 a 0, y el resto de los 65 goles del local llegaron en la segunda mitad, acompañados del discreto descuento del perdedor.

Con este marcador quedó atrás la histórica goleada a nivel selecciones que Brasil le propinó a Timor Oriental en 2006. En aquella ocasión, los sudamericanos ganaron por 76 a 0.

Embed - Unbelievable result in futsal - Alashkert 1:98 Yerevan | ALL GOALS | Guinness World Record Los decepcionantes números del Alashkert tras su ascenso Alashkert ahora llevará para siempre la marca negativa de haber sido uno de los clubes que sufrió una de las mayores humillaciones deportivas registradas. Pero lejos de ser un hecho aislado, lamentablemente para ellos va de la mano con su actual desempeño en la Premier League de Futsal de Armenia. El equipo ascendió recientemente y no cuenta con la jerarquía suficiente para afrontar la máxima categoría. En las cinco jornadas disputadas hasta el momento, recibió 196 goles y anotó apenas 20. Entre sus peores resultados se encuentran caídas por 42 a 4, 22 a 0 y 26 a 2, además de la reciente paliza recibida ante el Yerevan.

