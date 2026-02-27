¿Cuándo vuelve a jugar River y quién reemplazará a Gallardo? + Seguir en









Mientras los dirigentes buscan un nuevo DT, hay un entrenador que asumirá de manera interina y dirigirá la próxima fecha.

River se despidió de su histórico director técnico Marcelo Gallardo este jueves, en un triunfo por 3-1 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Luego de que Gallardo anunciara su renuncia este lunes por la noche, la dirigencia de River puso manos a la obra rápidamente para conseguir un reemplazo y ya hay un nombre que pica en punta. El elegido es Eduardo “Chacho” Coudet, quien en varias ocasiones confesó sus ganas de dirigir al “Millonario”.

El próximo entrenador de River para jugar el lunes Sin embargo, la llegada del “Chacho” aún no está confirmada y en el próximo partido del equipo de Núñez, que será el lunes 2 de marzo a las 21:30 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, se hará cargo del plantel un hombre que trabaja en el club.

El entrenador para dicho partido será Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, quien estará al frente de su segundo interinato. El primero de ellos fue en agosto de 2024, cuando Martín Demichelis dejó el cargo. En aquella etapa dirigió solo un partido, contra Unión de Santa Fe, en un empate sin goles.

image.png Marcelo "Pichi" Escudero será entrenador interino de River frente a Unión. Cómo avanza la llegada de Coudet Pese a que es el preferido de la dirigencia, Coudet dirige al Deportivo Alavés, que marcha 14° en LaLiga de España, y durante una conferencia de prensa que dio este jueves juró por sus hijos que “nadie se puso en contacto”.

Solo resta esperar durante los próximos días para ver si finalmente se resuelve esta situación o si la dirigencia va por otro director técnico. Coudet River