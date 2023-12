Chiqui Tapia jugó el Partido de Leyendas de Conmebol y salió lesionado

Chiqui Tapia.mp4

Quiénes participaron del Partido de las Leyendas

Entre ellos estuvieron los argentinos Sergio "Kun" Agüero, ex Atlético Madrid y Barcelona, de España y Manchester City, de Inglaterra, y el ex Espanyol de Barcelona y Liverpool, Maximiliano Rodríguez, en el representativo blanco conducido por el entrenador José Perkerman, junto al ex River Plate y Real Madrid, Gonzalo Higuaín, y el ex Inter de Milán de Italia, Javier Zanetti.