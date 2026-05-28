Mundial 2026: el primer mensaje de "Chiqui" Tapia tras conocerse la lista de convocados

El presidente de la AFA respaldó a los 26 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni para defender el título de la Selección Argentina.

La Selección Argentina ya tiene definidos a los 26 futbolistas que defenderán el título en el Mundial 2026.

Con un posteo en sus redes sociales, el dirigente respaldó a los 26 futbolistas convocados y remarcó la responsabilidad que tendrá el equipo nacional en la próxima Copa del Mundo, donde buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 .

“ Con toda la fuerza de los argentinos ”, escribió Tapia, junto a emojis de la bandera argentina y de fuerza, en el inicio de su publicación.

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Sí, allá vamos una vez más. Con fe, con ilusión y con la enorme responsabilidad de defender el título. Estos son los 26 guerreros que van a representar a un país entero con el objetivo de dejar nuestra bandera en lo más alto. https://t.co/2yKcXO4JWP — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 28, 2026

El mensaje de Chiqui Tapia para los convocados de la Selección Argentina

En el posteo, el titular de la AFA apeló a un tono emotivo para acompañar el anuncio de la nómina mundialista. “Sí, allá vamos una vez más. Con fe, con ilusión y con la enorme responsabilidad de defender el título”, expresó.

Luego, Tapia se refirió directamente al plantel elegido por Scaloni para representar al país en la cita mundialista. “Estos son los 26 guerreros que van a representar a un país entero con el objetivo de dejar nuestra bandera en lo más alto”, agregó.

La publicación llegó minutos después de que el entrenador diera a conocer la lista definitiva de jugadores que viajarán al Mundial. Entre los nombres confirmados aparece Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo y volverá a encabezar al seleccionado argentino. Participarán por primera vez Nicolás González, Gianluca Simeone y José Manuel López.

La lista de convocados de Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli

Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina

Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Gianluca Simeone, José Manuel López y Lautaro Martínez.

Cuándo debutará Argentina en el Mundial 2026

El seleccionado nacional integrará el Grupo J y hará su debut el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina.

Luego, continuará su camino el 22 de junio ante Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 de junio frente a Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, donde el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia antes del inicio de la competencia.