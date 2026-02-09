Tras la caída ante Vélez, Claudio Úbeda tomó un drástica decisión en Boca

El DT decidió que el plantel vuelva a practicar este lunes y apuntó a mejorar el nivel del equipo antes del duelo del domingo frente a Platense en la Bombonera.

El entrenador de Boca Juniors , Claudio Úbeda , dispuso que el plantel vuelva a entrenarse este lunes por la tarde , luego de la derrota 2-1 ante Vélez en Liniers por el Torneo Apertura 2026 , y modificó la decisión inicial de retomar las prácticas recién el martes.

La determinación se tomó en el marco de la preparación del próximo compromiso , en el que el Xeneize enfrentará a Platense con el objetivo de recuperarse del traspié frente al Fortín. El encuentro ante el Calamar se disputará el domingo a las 19.30 en la Bombonera , por la quinta fecha del campeonato.

Tras la derrota en el estadio José Amalfitani , Úbeda reconoció el bajo nivel mostrado por su equipo, que sufrió su segunda caída como visitante en el torneo.

“No fue un buen partido. No es una excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos también se hacen fuertes de local. Se compite de igual a igual en todas las canchas y puede tocar perder. No hicimos las cosas como teníamos que hacerlas ”, admitió el entrenador.

En la misma línea, agregó: “ Estoy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y a jugar de una manera mucho mejor. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque ”.

El DT también se refirió al estado físico del lateral Juan Barinaga, quien fue reemplazado por Marcelo Weigandt en el segundo tiempo por una molestia. “Fue una molestia que no parece tener gravedad. Por lo poco que hablé con el médico, no parece ser nada importante. Lesionados hay en todos los equipos. En el fútbol hay lesiones lógicas. Nos tocó más a nosotros en este inicio y tenemos que tratar de corregirlo y que no nos pase”, explicó.

La dura derrota de Boca ante Vélez

Vélez Sarsfield derrotó 2-1 a Boca Juniors el domingo, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, y se mantiene como líder invicto de la Zona A. Los dos goles del Fortín fueron convertidos en una ráfaga por Matías Pellegrini, mientras que para el Xeneize descontó Iker Zufiaurre, cuando ya no quedaba tiempo para la reacción.

El encuentro se disputó en el estadio José Amalfitani y fue arbitrado por Nazareno Arasa, con Nicolás Ramírez a cargo del VAR.

El primer tiempo se desarrolló con mucha intensidad y fricción en la mitad de la cancha, con ambos equipos priorizando el orden táctico por sobre la profundidad. Vélez intentó asumir el protagonismo con la pelota en algunos pasajes, pero Boca respondió con solidez defensiva, cerró los espacios y llevó el trámite a un desarrollo parejo, con escasas situaciones claras frente a los arcos.

Las llegadas más peligrosas fueron aisladas y sin precisión en los metros finales. El Fortín buscó lastimar mediante la circulación y los desbordes, mientras que el conjunto de la Ribera apostó a transiciones rápidas, aunque ninguno logró romper el cero. Así, el partido se fue al descanso con el marcador en blanco.

En el complemento, una ráfaga de goles dejó a Boca al borde del nocaut. Dos apariciones de Pellegrini en apenas tres minutos pusieron a Vélez 2-0 arriba. El primero, de cabeza, llegó a los 63 minutos, y el segundo, a los 66, con una definición de primera frente a Agustín Marchesín.

Sobre el cierre, Zufiaurre sacó un remate desde afuera del área y la clavó en el ángulo del arco defendido por Álvaro Montero, que nada pudo hacer. Boca logró descontar, pero ya no quedaba tiempo para buscar el empate.