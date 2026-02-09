Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez: "Estoy preocupado" + Seguir en









Boca perdió 2-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 y el entrenador Claudio Ubeda dio la cara en conferencia de prensa.

Después de un partido pobre de Boca en el José Amalfitani, Claudio Ubeda rompió el silencio en conferencia de prensa, admitió su preocupación y analizó la caída en Liniers.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"No fue un buen partido. No es una excusa decir que el fútbol argentino es híper competitivo y que todos se hacen fuertes de local. No hicimos las cosas como la teníamos que hacer", reconoció Ubeda sobre la actuación de sus dirigidos ante el "Fortín".

Y enfatizó: "Lógico que estoy preocupado, Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó juego e intención de ataque".

Embed Ubeda fue autocrítico, pero optimista con respecto a lo que viene: "Recién estamos en el comienzo del torneo y uno analiza todo lo que va pasando. Tenemos plena confianza en revertir la situación".

El "Sifón" no le escapó a la responsabilidad y se hizo parte del mal presente que Boca tiene que torcer: "Tenemos la obligación de estar mejor. La forma de remontar la relación con el hincha es ganando".

Y cerró: "Hay que seguir trabajando y focalizarse en recuperar la confianza. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol. Estoy convencido de que el equipo va a salir adelante".