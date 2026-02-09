Después de un partido pobre de Boca en el José Amalfitani, Claudio Ubeda rompió el silencio en conferencia de prensa, admitió su preocupación y analizó la caída en Liniers.
Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez: "Estoy preocupado"
Boca perdió 2-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 y el entrenador Claudio Ubeda dio la cara en conferencia de prensa.
"No fue un buen partido. No es una excusa decir que el fútbol argentino es híper competitivo y que todos se hacen fuertes de local. No hicimos las cosas como la teníamos que hacer", reconoció Ubeda sobre la actuación de sus dirigidos ante el "Fortín".
Y enfatizó: "Lógico que estoy preocupado, Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó juego e intención de ataque".
Ubeda fue autocrítico, pero optimista con respecto a lo que viene: "Recién estamos en el comienzo del torneo y uno analiza todo lo que va pasando. Tenemos plena confianza en revertir la situación".
El "Sifón" no le escapó a la responsabilidad y se hizo parte del mal presente que Boca tiene que torcer: "Tenemos la obligación de estar mejor. La forma de remontar la relación con el hincha es ganando".
Y cerró: "Hay que seguir trabajando y focalizarse en recuperar la confianza. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol. Estoy convencido de que el equipo va a salir adelante".
