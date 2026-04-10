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De cara al clásico de este sábado ante Independiente, Boca buscará ganar y revertir una sorpresiva racha adversa.

Cómo le fue a Boca en los últimos 10 clásicos del fútbol argentino

Boca, que es uno de los animadores de la Zona A del Torneo Apertura, se enfrentará este sábado contra Independiente, en la Bombonera, buscando revertir una negativa racha que arrastra en clásicos.

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A la hora de enfrentar a los rivales más poderosos del fútbol argentino, el "Xeneize" ha engrosado una mala estadística. De los últimos 10 cruces con River, Racing, Independiente y San Lorenzo tan solo ganó 1. Y de los 16 clásicos que disputó desde 2024, sólo pudo ganar 5.

La última vez que Boca festejó en los duelos ante los grandes fue justamente ante River, el día que le ganó el Superclásico 2-0 en la Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Frente a San Lorenzo en esta etapa, ganó dos y empató el último como local. En tanto, contra su archirrival River acumula dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Más complicada es la serie contra Racing, con una victoria, dos igualdades y tres caídas. Y ante Independiente no pudo ganarle los dos últimos: un empate y una derrota. Contra ambos quedó eliminado de local el año pasado en los playoffs de la Liga Profesional.

Cómo le fue a Boca en los últimos 10 clásicos 12/03/26 Boca Juniors 1-1 San Lorenzo

07/12/25 Boca Juniors 0 - 1 Racing Club

09/11/25 Boca Juniors 2 - 0 River Plate

09/08/25 Boca Juniors 1 - 1 Racing Club

19/05/25 Boca Juniors 0 - 1 Independiente

27/04/25 River Plate 2 - 1 Boca Juniors

08/02/25 Racing Club 2 - 0 Boca Juniors

14/12/24 Boca Juniors 0 - 0 Independiente

21/09/24 Boca Juniors 0 - 1 River Plate

14/09/24 Racing Club 2 - 1 Boca Juniors