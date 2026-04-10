Boca, que es uno de los animadores de la Zona A del Torneo Apertura, se enfrentará este sábado contra Independiente, en la Bombonera, buscando revertir una negativa racha que arrastra en clásicos.
Cómo le fue a Boca en los últimos 10 clásicos del fútbol argentino
De cara al clásico de este sábado ante Independiente, Boca buscará ganar y revertir una sorpresiva racha adversa.
-
Blondel habló de cómo lo afectaron las supuestas filtraciones en Boca con Morena Beltrán
-
Las dos figuras de Boca que volverán contra Independiente y los que serán preservados
A la hora de enfrentar a los rivales más poderosos del fútbol argentino, el "Xeneize" ha engrosado una mala estadística. De los últimos 10 cruces con River, Racing, Independiente y San Lorenzo tan solo ganó 1. Y de los 16 clásicos que disputó desde 2024, sólo pudo ganar 5.
La última vez que Boca festejó en los duelos ante los grandes fue justamente ante River, el día que le ganó el Superclásico 2-0 en la Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
Frente a San Lorenzo en esta etapa, ganó dos y empató el último como local. En tanto, contra su archirrival River acumula dos triunfos, un empate y dos derrotas.
Más complicada es la serie contra Racing, con una victoria, dos igualdades y tres caídas. Y ante Independiente no pudo ganarle los dos últimos: un empate y una derrota. Contra ambos quedó eliminado de local el año pasado en los playoffs de la Liga Profesional.
Cómo le fue a Boca en los últimos 10 clásicos
- 12/03/26 Boca Juniors 1-1 San Lorenzo
- 07/12/25 Boca Juniors 0 - 1 Racing Club
- 09/11/25 Boca Juniors 2 - 0 River Plate
- 09/08/25 Boca Juniors 1 - 1 Racing Club
- 19/05/25 Boca Juniors 0 - 1 Independiente
- 27/04/25 River Plate 2 - 1 Boca Juniors
- 08/02/25 Racing Club 2 - 0 Boca Juniors
- 14/12/24 Boca Juniors 0 - 0 Independiente
- 21/09/24 Boca Juniors 0 - 1 River Plate
- 14/09/24 Racing Club 2 - 1 Boca Juniors
Dejá tu comentario